【流浪地球】Netflix將譯成28種語言全球播放　香港台灣有得睇

國產科幻電影《流浪地球》在農曆新年假期上映後獲得票房口碑雙豐收，截止到今天（21日）下午17時左右，電影票房已累計高達40.8億元（人民幣，下同），暫居中國影史第二位。 電影在內地得到讚賞之餘，亦在海外名聲大噪。美國串流視頻平台Netflix當地時間20日宣布，將購入《流浪地球》全球播映版權，但暫時未披露播出時間。

Netflix在官網宣布即將全球播映華語科幻電影《流浪地球》。（Netflix）

Netflix在公告中引用《流浪地球》導演郭帆的話稱，「《流浪地球》將會在Netflix的平台上線，與全球各地超過190個國家的觀眾見面。非常高興我們的影片可以讓來自世界上更多地方的更多人看到。這是一部為全世界的華人創作的電影，上映以來受到了很多喜愛，令我們非常振奮。驚喜的是，一些非華裔的觀眾朋友們也對影片表示出了興趣。接下來，Netflix會為這部影片做28種語言的翻譯，讓越來越多觀眾朋友們，可以不分地域、語言地觀看到《流浪地球》，希望大家喜歡。」

彭博社對此評論稱，中國電影人一直致力於創作迎合全球觀眾口味的電影，但票房上的成功始終受限於中國市場。《流浪地球》這個講述人類試圖將地球推出太陽係來拯救全人類的科幻片，將再次檢驗中國電影能否受到世界歡迎。

《流浪地球》大年初一上映至今票房已累計高達40.8億元（人民幣，下同），暫居中國影史第二位。（資料圖片）

據悉，Netflix已經進軍許多國家，但尚未在中國內地開展業務。不過，該公司此前與愛奇藝達成合作協議，Netflix的部分自製內容可以通過愛奇藝進入內地。此外，該公司還在通過自製和收購方式增加中文內容。

（綜合報道）