廣東漁民違法售「海豚」　兩名青年花1500元買下放生：牠一直流淚

近日，一段疑似海豚被當街售賣隨後獲當地村民解救的短片引起關注。據內地傳媒報道，事發在廣東湛江徐聞縣，18日下午，兩名青年花了1500元（人民幣，下同）買下「海豚」後，隨即放生到了海裡。 事件曝光後，當地漁政部門稱，經專家初步鑑定，該生物或為江豚，但無論江豚還是海豚，均屬於國家二級以上保護動物。目前，漁政執法大隊已對此立案，一旦找到出售疑似江豚者將對其依法進行處罰。

廣東湛江徐聞縣有漁民在市場違反法規售賣「海豚」。（網上圖片）

報道稱，據其中一名購買並放生「海豚」的男子陳明越回憶稱，18日中午，他和朋友陳健壯在海邊集市上看到有漁民正在賣「海豚」，開價一斤十幾元，但過了很久都沒有人購買。

兩名青年知道，這隻待售的「海豚」很可能屬於國家級保護動物，「擔心牠被一塊肉一塊肉賣掉，當時牠一直在流淚。」於是決定將其解救。但當他們轉完集市再次回到看到「海豚」的地方，發現其已經被買走。

幾番周折，兩位年輕人找到了剛剛買走「海豚」的收魚商販。在向魚商表明了希望購買並將「海豚」放生的意願後，對方表示理解。隨後，兩位青年以1500元的價格將其購得，並借助商販進貨用的板車把「海豚」拉到了海邊將其放生。因為擔心江豚再次被海浪捲回岸邊，兩人更在海邊守候到晚上7時才離開。

兩名青年花了1500元錢買下「海豚」後隨即放生。（網上圖片）

放生「海豚」事件引起關注後，當地漁業局工作人員表示，專家目前通過短片初步判斷獲解救的動物應為江豚，目前廣東省漁政總隊徐聞大隊已對此立案，工作人員透露，他們已經聯繫到兩名解救者和魚商，正在尋找最初捕獲、出售疑似江豚的漁民。「隨著動物類別的最後鑑定結果出爐，涉案人員均會受到法規應有的懲處。」

（北京頭條）