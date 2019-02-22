【人細鬼大】重慶13歲女童收費代寫假期作業　收入上萬被母沒收

是人細鬼大還是生財有道？重慶一名13歲女童，在寒假期間替人代寫作業，收入竟接近一萬元（人民幣，下同）。

重慶13歲女童收費代寫假期作業。（網上圖片）

近日，家住重慶的劉女士突然發現自己的閒魚（按：內地網上交易平台）帳號被人舉報封號。她覺得十分奇怪，因為該帳號是她多年前申請的，最近一直沒有用，了解詳情之後才發現，原來自己13歲的女兒在寒假期間一直用她的閒魚帳號，收費幫人寫作業，收入更已接近一萬元。

之所以會被舉報封號，原因竟是女童字跡過於工整，被「買家」的老師發現是代寫。對方事後要求退款，但女童不願意，所以被買家舉報，後因為「發布違禁商品」遭官方封鎖帳號。

劉女士責備女兒並沒收她的收入，不過女童竟反駁說，自己用勞動換取報酬並沒有錯，又稱自己一個月收入比母親還要多，令劉女士頓時哭笑不得。

閒魚相關工作人員則就事件表示，閒魚上確實有很多「代吃薯條」、「畫頭像」、「代寫情書」、「跑腿買蓋澆飯」等充滿「想像力」的服務，但是自己的作業自己做，不建議在閒魚上購買代寫作業，而且閒魚規定賣家年齡也必須超過16歲。

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