【剎車失靈】內蒙古礦業車禍：運送車在網上非法購置且超載20人

內蒙古古錫林郭勒盟的銀漫礦業公司在上周發生嚴重事故，一輛運送工人前往井下的運送車剎車失靈撞牆，共導致22人死亡，另有28人受傷。目前10名相關負責人已被警方刑事拘留，其中1人獲取保候審。 調查組在周二（26日）公布初步調查結果，證實涉事運送車是銀漫礦業在網上非法購置，且當時核載人數不應超過30人，惟嚴重超載多達20人。

事故共導致22人死亡，另有28人受傷。（央視新聞）

涉事銀漫礦業公司。（新京報）

據調查組表示，涉事運送車是銀漫礦業在網上非法購置所得，其不但沒有國家規定的安全標誌，沒有經過相關機構的檢測檢驗，並違規將用於運輸地面人員的車輛用作井下運輸。此外，銀漫礦業被發現嚴重違反安全設施的設計規定，把斜坡道用於井下人員輸送，且當時車上共有50人，嚴重超載多達20人。

另一方面，調查又發現銀漫礦業將安全生產責任全部外判，並違反停產復工安全監督管理的有關規定。調查組指，銀漫礦業此前向有關部門報告其農曆新年期間不停產，但實際上在1月15日就停產。及至2月13日，銀漫礦業擅自復工，但未有進行安全監管報備，嚴重違反停產復工安全管理的有關規定；同時，銀漫礦業的基層安全監管人員的監督管理針對性不強，特別是在特殊節點的安全管理、農曆新年停產復工的過程中，未有全部掌握實情。

銀漫礦業另一輛與涉事車輛同款的運輸車。（新京報）

運輸車經過改裝，以增加載客量。（新京報）

據了解，此前有內媒調查發現，涉事運送車曾被改裝，以增加可載客人數，「車內兩邊焊了幾條鋼凳」。有住院傷者更透露，連同今次的運送車，銀漫礦業共計有兩輛同款的運送車，「都是改裝了的報廢車。」

（綜合報道）