【過度營銷？】吉利汽車申請小行星命名「星越」　與新車同名惹議

內地汽車品牌吉利汽車在上月底揭曉全新車型「SUV FY11」的最終命名為「星越」，聲稱其與吉利汽車發現的一顆位於火星和木星之間的主帶小行星同名，後者已向申請國際組織申請命名。 惟吉利汽車的小行星命名與商業活動掛鉤引起質疑，更有輿論批評所謂「發現」小行星是造假。

吉利汽車稱已申請將小行星命名「星越」，並指公司亦有投入在太空事業。（微博）

吉利汽車展示所得的申請命名證書。（微博）

吉利汽車聲稱該小行星是由公司的天文小組，在中國科學院雲南天文台麗江觀測站發現，已獲國際天文學聯合會（簡稱IAU）認證，吉利申請小行星命名為「星越」，同時用作新車的名字，以表達永不止步的探索精神。

吉利汽車揭曉全新車型「SUV FY11」的最終命名為「星越」。（網上圖片）

惟有內地天文專家劉博洋認為，吉利汽車的做法有不少可疑之處，首先在其新聞稿中提到「在中科院雲南天文台麗江天文觀測站站長和壽聖、雲南省天文愛好者協會理事長蘇泓的共同見證下，IAU近地小行星監測研究員薑萌接收了此次申請，從而讓「星越精神」在這顆新星球上得以著陸」，但劉博洋向和壽聖查詢，對方卻稱「不了解」小行星的情況，其後和壽聖更在微博上發文澄清，「我們只提供活動場地，其他所有內容由活動主辦方負責。」

劉博洋轉向蘇泓求證，對方亦指「具體我不是太清楚，我是那天在高美谷調試設備，臨時被他們拉去合影的。」

和壽聖發聲明澄清當時僅提供活動場地。（微博）

最後，劉博洋找到接受小行星命名申請「IAU近地小行星監測研究員」薑萌，並獲回應稱自己的頭銜是來自於其正與IAU MPC（國際天文學聯合會小行星中心）共同合作的一個項目，參與方有中國一個私營商用遠程天文台及「佛羅里達州天文觀測技術協會」。然而，劉博洋繼續追問具體合作項目的內容時，薑萌沒有作進一步解釋。

吉利汽車對今次申請小行星命名相當隆重其事。（微博）

劉博洋認為即使MPC確有與民間天文愛好者及公司合作，但仍不足令薑萌能擁有「IAU近地小行星監測研究員」的頭銜，「這個說法完全是在試圖讓人相信，薑萌是國際天文學聯合會的直接代表。」

劉博洋就此事向吉利汽車提出四點質疑，首先小行星命名規則中不允許商業性質的申請，其次是所聲稱新發現小行星是否真實存在仍然存疑，第三就是即使新發現小行星存在，仍未達到可申請命名的階段，第四是即使有資格申請，接受申請的人不應是IAU MPC的正式成員，亦不是命名審查小組的人。

（綜合報道）