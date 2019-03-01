涉非法集資案　陝西一大學校區土地被司法拍賣　底價高達4.25億元

淘寶真係乜都有！涉及非法集資案的西安華西專修大學陝西寶雞眉縣紅河校區，近日再被放上淘寶網絡司法拍賣平台上公開拍賣，引起關注。雖然第二次的拍賣底價已較第一次折價15%，但仍高達4.25億元（人民幣．下同），保證金亦要足足1億元。

據內地傳媒報道，西安中院在去年6月審理該大學及另名18名被告的涉嫌非法吸收公眾存款罪一案。檢方指控，該大學在2007年8月因辦學發展缺少資金，時任校長王明亮遂與他人商議，以投資助學、教育扶貧為名義組建融資團隊，許以高息回報向社會公眾非法募集資金。經審計，該大學自2007年至2014年共與1.4931萬人簽訂協議書，實際募集資金金額達23.92億元，仍有11.05億元未返還。

西安華西專修大學陝西寶雞眉縣紅河校區被司法拍賣，底價高達4.25億元。（影片截圖）

檢方認為，該大學未經中國人民銀行批准，且非法吸收公眾存款數額巨大，嚴重擾亂金融秩序，構成非法吸收公眾存款罪，至於王明亮等18名被告直接負責或直接參與，均已構成非法吸收公眾存款罪。

故此，受西安中級委托，西部產權交易所有限責任公司將於3月14日上午10時至15日10時止，透過在淘寶網絡司法拍賣平台再度公開拍賣西安華西專修大學涉案的眉縣紅河校區國有土地使用權及房產、資產項目。具體包括有行政大樓、多媒體大樓等共計60個區域內的教學設備及生活用品、包含建築物及管道溝槽共計兩大項17個區域內構築物和暖氣供水系統，以及在校園內及山坡上種植的各類生長狀態良好綠化苗木共計438項。

（綜合報道）