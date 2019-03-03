【共享單車】ofo退款新「套路」：押金換「金幣」，購物須另加錢

近來，ofo小黃車的押金問題備受關注，目前雖然官方同意退還押金，但是退款等待人數已經達到1500多萬人，等待退押金的人數遠遠大於小黃車的兌付能力。 近日不少用戶發現ofo正在測試「折扣商城」的功能，用戶可以將押金兌換為金幣後在商城消費。不過，有用戶發現，將押金兌換為金幣後，可以購買的商品種類極為有限，而且還需另外添加現金。

ofo退款等待人數已經達到1500多萬人。（視覺中國）

據悉，ofo小黃車的app中，申請退押金的用戶可以選擇將押金兌換成購物金幣，99元（人民幣，下同）押金可以兌換成150金幣，199元押金可以兌換成300金幣，1金幣等於1元。然後用戶可以單獨使用金幣、或者採用金幣+現金的方式在商城中換購商品。

目前可選的商品有40多個，包括抽紙巾、零食、酒、讀書卡、化妝品、洗護用品等。以押金兌換金幣的用戶，可以永久性免押金騎車。

不過，有用戶表示，商城裡面的商品特別少，而且買東西只能一小部分使用金幣，大部分款項還需要自己另外添現金，而這部分現金價格已經和其他商家同類商品的價格相當，因此其金幣其實沒起到作用。

ofo正在測試「折扣商城」的功能，用戶可以將押金兌換為金幣後在商城消費。（網絡圖片）

對於ofo的做法，有業內人士認為並不合理。互聯網專家包冉接受媒體採訪就指出：「可能一個原來價值十元的東西，它標價一百元甚至一千元，這種虛標價格也是在這種環節常見的伎倆。」

而北京市北斗鼎銘律師事務所高級合夥人祝偉則指出，這裡可能也存在法律問題：「如果客戶選擇了置換，就意味著他放棄了主張退還押金的權利。如果，ofo公司提供的商品或者服務，價格很高或者品質很次，扣除了金幣之後，還要支付的現金，就已經高於公開管道能夠購買的價格，那麼金幣就毫無價值，對於消費者還存在嚴重誤導、糊弄，或者欺騙的意味。」

（央視財經用戶端）