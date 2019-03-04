【同性性侵】持避孕套潤滑劑偷入醉男房間　深圳酒店服務員被捕

今年2月，深圳有一名醉酒青年報案稱，遭所住酒店的男服務員性侵。深圳市人民檢察院微信公號3月4日簡介此案，並介紹相關法規。

持避孕套潤滑劑偷入醉男房間，深圳酒店服務員被捕。（示意圖）

事緣2月某夜，阿強、阿天一行五六人深宵喝酒，阿強很快就不勝酒力，由同行友人送到深圳市龍華區觀瀾大道某連鎖酒店休息。儘管保安建議「留一個人照顧醉酒朋友」，阿天卻覺得醉酒事小，不用和友人一同下榻酒店。

不料半小時後，前台服務員韋某以上樓洗澡為由，突破保安把關，然後拿上房卡、避孕套和潤滑油，偷入阿強的房間。案情指直到阿強朦朧中聽到手機鈴聲響，覺得身上不適，才驚醒發現身上有個人，隨即致電阿天說「被酒店男服務員搞了」，請他趕往酒店並報警求助。

2015年修法前男性不受保障

後來阿強向警方表示：「我身體目前沒有什麼不適，可我心理上接受不了，而且我也不知道對方有沒有什麼疾病……」目前韋某已被深圳市龍華區人民檢察院以涉嫌「強制猥褻罪」批准逮捕。

深圳檢察院指出，在2015年11月1日修訂刑法之前，「強制猥褻罪」受害者訂明為「婦女」，因此不適用於類似阿強的同性性侵案例。修訂刑法後，「婦女」一詞改為「他人」，才首次將男性納入保護範圍，而「強制猥褻」女性和男性的刑期均一致。