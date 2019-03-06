國航客機迫降俄羅斯片段曝光　空姐嘶吼「快跑！」最後離開獲讚

中國國際航空原定前往美國洛杉磯的CA983航班，在周二（5日）因有貨艙火警警報要中途緊急降落俄羅降。幸事後檢查證實是誤鳴，虛驚一場，無人傷亡。 客機降落後眾人離開機艙時的片段隨後在網上曝光，只見空姐聲嘶力竭催促試圖帶同行李離開的乘客放棄行李盡快撤離，同時更甘冒起火甚至爆炸風險留守到最後，贏得網民激讚。

客機中途緊急降落俄羅斯。（微博）

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從片段所見，當時機艙相當昏暗、混亂，但仍有多名乘客離開座位後未有立即前往出口離開，反而打開頭頂的行李架，試圖要收拾行李。由於情況緊急，一名空姐為安全起見，不禁聲嘶力竭催促乘客「別拿東西了！快跑！」。

有親身經歷的網民事後亦形容「很幸運經歷了這一切，不是因為備降，而是看到了不同的人對『責任』這兩個字的詮釋」。網民透露，空姐不但要求乘客不要收拾行李盡快撤離，更是協助所有人都離開後才落機，「撤離太匆忙總共也就一分多鐘，空姐把拿的毯子（毛氈）給了乘客，空乘（空少）把自己的鞋給了乘客，爸爸讓孩子和媽媽先上車，空姐空乘讓所有乘客上車他們最後上車。」

經檢查後，客機貨艙正常且無過火痕迹，初步判斷為火警誤鳴。（微博）

據國航事後在官方微博上的通報，CA983航班周一（4日）晚上9時13分在北京首都國際機場起飛後，在俄羅斯上空時後貨艙出現火警警報，機組人員立即按照程序處理。但為確保安全，客機在周二凌晨2時55分就近安全備降俄羅斯阿納德爾機場，同時實施緊急撤離程序。經檢查後，確認客機貨艙正常且無過火痕迹，初步判斷為火警誤鳴。

（微博）