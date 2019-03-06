200噸推力引擎地面測試成功　新長征十一號火箭運載力將增至1.5噸

中國航天科技集團近日宣布，旗下第四研究院的200噸推力固體燃料火箭引擎地面測試獲得圓滿成功，將會為中國新一代運載火箭的研製提供更強勁、性價比更高的動力，其亦是目前全國最先進、綜合性能達世界先進水平的固體燃料火箭引擎。

據了解，早在2009年，第四研究院就在國內率先研製成功當時推力最大的整體式引擎，為金屬外殼，直徑約2米、燃料量35噸、推力達120噸。其研製成功直接推動中國長征系列運載火箭中首個全固體燃料運載火箭「長征十一號」的立項研製，是中國航天固體動力向宇航運載領域拓展的重要里程碑。

中國航天科技集團宣布200噸推力火箭引擎地面測試成功。（微博）

總設計師王健儒透露，新引擎就是在長征十一號運載火箭的基礎上，自主進行的直徑更大、推力更強、應用領域更廣的預先研究，測試成果可應用於未來長征十一號的改進型。

與之相比，改進型火箭的一級引擎可由直徑2米提升到2.65米，推力可由120噸提升到200噸，燃料量可由35噸提升到71噸。新引擎的外殼亦由原本的鋼質提升為高性能纖維纏繞複合材料，預料日後火箭在700公里太陽同步軌道的運載能力，能從420公斤提升到1.5噸左右。

（中國航天科技集團）