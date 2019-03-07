【終於輪到正版】草間彌生個展上海開幕　多地曾頻現假冒展覽

日本藝術家「波點女王」草間彌生在上海復星藝術中心的個人展覽「愛的一切終將永恆」在周四（7日）正式開幕，所呈現的40多件作品除了再現其極具代表性的南瓜、波點、無限鏡屋等外，她更專門為今次展覽特別製作的大型浸沒式、多反射場域裝置作品。 值得一提是，去年中國多地曾出現標榜是草間彌生或另一名日本藝術家村上隆的收費展覽，結果全部證實是假冒，展品均是贋品。

草間彌生的個人展覽「愛的一切終將永恆」在上海復星藝術中心舉行。（網上圖片）

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據中心在官網上的介紹，今次的展覽為期四天，是「捕捉了這位在世最具影響力藝術家的『現在進行時』」。有內地傳媒電郵採訪草間彌生，她亦稱自童年時代就對中國的詩歌和文學有深厚敬意，展覽主要會展示其新作及能夠與整個中心相呼應的作品，「我非常期待在上海辦展。」

報道又提到，中心門口已有一個碩大無朋的黃色波點南瓜安靜佇立，「無需任何文字說明，路過此地的人就能霎時反應過來，這是草間彌生」。報道指，南瓜對於草間彌生而言是自孩提時代就迷戀不已的重要意象，「南瓜的形狀有極其可愛的地方，大腹便便、不做修飾的長相以及精神上的堅強。」中心展覽部負責人端木霞子更表示，為此次展覽，草間彌生工作室的工作人員曾三次考察展覽空間，拍攝大量影像資料帶回日本給草間彌生參考。

此前上海徐匯區的一場假冒草間草間彌生展覽。（視覺中國）

草間彌生極具名氣，故此前中國有不少城市曾出現假冒的收費展覽。據此前報道，以草間彌生和村上隆名義的假冒展覽自去年4月起在深圳、廣州、武漢、上海出現，但展品均是贋品。草間彌生和村上隆均表明被侵犯著作權及違反中國法律，擬對展覽策劃公司提起刑事訴訟。其中9月中旬在上海舉辦的假冒展覽，最終是要草間彌生向主辦單位寄送警告信，以迫使展覽中止。

（綜合報道）