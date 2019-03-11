車禍失憶惟記得媽媽容貌　飄泊22年川男與八旬母重聚：我一直想你

3月8日，四川眉山市青神縣一對失散22年的母子久別重逢，53歲的黃德葵跪在年過八旬的母親腳下，抱著腿痛哭起來：「媽媽啊，我終於見到你了，這22年來，我一直想你，我都以為再也見不到你了。」

車禍失憶惟記得媽媽容貌，飄泊22年川男與8旬母重聚：我一直想你。（封面新聞）

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據內地《封面新聞》3月10日報道，1997年，31歲的黃德葵離家到湖南張家界等地打工，遭遇車禍致喪失部份記憶，包括家在何處，家人的姓名，還丟失身份證等個人物品。後來黃德葵經朋友介紹，在河北張家口市結婚生子，其後記憶雖逐漸恢復，卻並不完整。

除了家裡香腸和臘肉味道，黃德葵稱：「這22年來，我忘記了家在青神何處，也忘記了家人的姓名，但卻從來未忘記媽媽的模樣。」然而由於沒有身份證，他無法實名購票返鄉尋親，再加上早年其岳父母和妻子相繼因病去世，黃德葵需要照顧小孩，更是分身乏術。

83歲母親去年底向警方求助

另一邊廂，青神縣公安局黑龍派出所透露，去年底83歲的陳某某向警方求助，希望尋回失散22年的兒子，不過經DNA對比後並無收穫。今年2月，派出所辦理「二代身份證」時，有返鄉民工提到，在張家界有一個人似乎就是黃德葵，另有河北餐館業者稱，他從張家界轉到石家莊開業，自1997年起就有一名男子在其餐館內務工，姓名住址均不能說清，只提到一個地名：「青神縣」。

警方根據這些線索，通過照片對比和視像通話，成功找到黃德葵並帶他回青神縣鄉下，與母親團聚。