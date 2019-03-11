河南男子打牌與人爭執　一年後腦出血死亡　雀友被判賠逾2萬元

相嗌唔好口！河南信陽市一名男子一年前因為打牌「戥腳」的問題，與雀友發生爭執，其後男子身體感到不適，一年後更因腦出血而死。 死者家屬將雀友告上法庭並獲判雀友要賠償逾兩萬元，雀友最初堅稱死者死因與自己無關，事隔三個月被法院執行人員找到後才願意賠償。

孫先生想不到麻將場上的恩怨，會延續到一年後的法院上。（VCG）

2017年10月，在河南信陽市息縣，一名姓孫的男子像往常一樣趕到朋友家打麻將，但因為三缺一，便邀請旁觀姓劉的男子加入，對方未同意。後來找來另一位鄰居湊手，但中途鄰居又有事出去，旁觀的劉先生便想上前幫忙，姓孫的男子不忿，兩人隨即發生爭吵。豈料爭吵後劉先生感覺不適，此後，劉先生返家。到2018年10月劉先生因腦出血醫治無效死亡，其家屬遂控告當日的雀友。

息縣人民法院審理後判令孫先生十日內賠償劉先生家屬共計21,615元人民幣。但孫先生一直無動於衷，認為劉先生的死亡是本身疾病所致，與自己無關。直到今年3月5日，承辦人熊懿輝得知孫先生仍在某處玩麻將，便立即帶着警員將孫先生帶到執行局，又苦口婆心的勸說：因為這次爭執劉先生付出了生命的代價，對劉先生的家人來說是不可接受的，而孫某作為當事人之一承擔一定的賠償責任本就無可厚非。最終，孫先生繳交了全部的賠款。

網民熱議：

「無可厚非？這個詞是這麼用的？」 「如果說，兩人爭吵後劉某不適，然後立刻到醫院診治，有具體的病歷記錄，然後一年後的死亡原因是跟這個不適有直接關係，我覺得這樣判決並沒有問題，姑且認為並沒有這樣的記錄，那請問這樣判決的理由是什麼呢？不是一切都以真實證據為依據的嗎？」 「你要賠的是兩萬塊，他失去的可是生命啊。」

（搜狐新聞／微博）