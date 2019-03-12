【5大疑點】西周青銅器疑為盜掘走私「老鼠貨」　東京拍賣急叫停

一組青銅重器「西周晚期曾伯克父青銅組器」原定於周二（12日）在日本東京一場春季拍賣會上公開拍賣 ，但拍賣公司東京中央日前發聲明，指拍賣品「涉及家族遺產糾紛」，決定中止拍賣。 惟有內媒引述業內人士透露，實際上或是該拍賣品被質疑是近年被非法走私境外的盜掘文物，且中國警方等部門已介入追查。

據東京中央的資料，曾伯克父青銅組器原定於當天晚上，在東京圓頂酒店璞利斯姆大廳的「長物．中國藝術品夜場」上公開拍賣，其原屬於周代曾國高級貴族克父所有，共有鼎、簋、壺、甗、霝、盨等六大類八件青銅器。每件青銅器上均鑄有子孫頌揚先祖之德，以求子孫萬代得以庇佑的銘文，少則八字，多則百字。正因為此，曾伯克父青銅組對於書法藝術及青銅學術研究有著極其重要的作用。

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東京中央又提到，曾伯克父青銅器為民國時期舊藏，「此組西周曾伯克父青銅組器來源顯赫，經專家繁複考證，乃柯莘農摯友、近代名人蕭振瀛因時局動蕩，為躲避戰火，代友轉藏至西安柯莘農處」，並附有一封蕭振瀛致柯莘農書信的照片說明原委。

惟《澎湃新聞》引述上海一名藝術收藏界人士指出，已有多位專家學者認為該青銅組器疑似近年來從中國非法盜掘、非法走私到境外的文物。判斷依據大致有五點，一是青銅銹色具有明顯的「生坑」特徵，即出土未久呈現新鮮銹色。該青銅組器其通體藍銹，與近年湖北隨州文峰塔、棗陽郭家廟和京山蘇家壟出土的曾國青銅器銹色完全相同，顯然並非傳世已久的青銅器；二是近年來，湖北隨州義地崗、文峰塔墓地、棗陽郭家廟墓地、京山蘇家壟墓地多次遭到盜掘，湖北警方曾多次破獲相關盜墓案件。

三是「曾伯克父」的相關青銅器早在私人收藏中有所聞見，但全都是近年出土；四是民國時期曾國青銅器發現極少，如此一批成組的帶銘文青銅器卻完全不見於任何的著錄，非常不合理。柯莘農本身亦是著名的收藏家，其所收藏的帶銘文銅器如「太師虘簋」等有見於著錄；五是有學者專門查驗比對在民國報刊上的蕭振瀛的書法，但發現與拍賣行提供的信中落款「瀛」寫法字迹完全不同，且信紙也亦民國時期常用的紙張。

（澎湃新聞）