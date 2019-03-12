專家：中國要消除子宮頸癌　至少缺8000萬支疫苗上億次篩檢

2018年4月29日，九價HPV疫苗在內地獲批准上市，首批疫苗亦已在同（2018）年下旬陸續提供預約和接種。但內地人蜂擁至港搶打九價疫苗的情況仍然存在。對此，有論者懷疑，可能是廠商的「飢餓營銷」的手段。 不過近期，中國醫學科學院腫瘤醫院喬友林教授和趙方輝教授撰寫了一篇「中國子宮頸癌防控：全面開啟癌症防控的鑰匙」評論文章，內容提到，中國若要消除子宮頸癌，至少還缺了8000萬支疫苗，及上億次篩檢，此舉暴露了內地疫苗數量依然不足的真實情況。

內地人蜂擁至港搶打九價疫苗的情況仍然存在，早前更有網民揭露有「打針團」逼爆養和醫院。（截取網絡）

事實上，世界衞生組織（WHO）曾明確指出，如果要在2030年消除子宮頸癌，至少有70%的35歲至45歲的成人女性要進行子宮頸癌篩查，至少90%以上15歲女孩要接種HPV疫苗；但中國前者覆蓋率不足30%，後者接種比例可能更不足1%。

換句話說，中國要在2030年消除子宮頸癌的目標看似近在咫尺，其實遙不可及。

有感於中國子宮頸癌防治困境，中國醫學科學院腫瘤醫院喬友林教授和趙方輝教授，於3月9日合寫了一篇名為「中國子宮頸癌防控：全面開啟癌症防控的鑰匙」的評論文章，並發表在權威醫學期刊《柳葉刀》（Lancet）上。

該篇文章指出，子宮頸癌在全球各個國家中，是可防可治。但在中國，目前的子宮頸癌篩查率和HPV疫苗覆蓋率遠低於世界衛生組織建議水準，所以在消除子宮頸癌的路上仍有很長的路要走。

舉例而言，中國HPV疫苗適合接種年齡人群，與可用疫苗數之間的不平衡、HPV疫苗價格過高對未來子宮頸癌防控的影響；同時，作者也直接點明了，中國若要消除子宮頸癌，還欠缺8000萬支疫苗，及上億次篩檢，有了這些醫療資源，才能達到2030年子宮頸癌防控的目標。

也因此，文章中，除了提醒政府，應加緊加快醫療資源外，也呼籲中國婦女除積極參與子宮頸癌防治及科學知識的宣傳，並如何在日常生活中，遠離誘發子宮頸癌的因子。

（財經新聞網）