【2019兩會】全國政協會議閉幕　汪洋：新時代政協要善議政守紀律

今日（13日）上午，全國政協十三屆二次會議在人民大會堂舉行閉幕會，會議共有三項議程，包括通過政協第十三屆全國委員會第二次會議關於常務委員會工作報告的決議、關於政協十三屆二次會議提案審查情況的報告和通過政協第十三屆全國委員會第二次會議政治決議。

全國政協會議閉幕，表決通過政治決議等三項議程。（新華社）

全國政協會議以2119 票贊成、1票反對，通過政協常委會工作報告，並以2120票贊成、1票棄權，通過政協會議政治決議案，同時亦通過政協提案審查情況報告。

《政協十三屆全國委員會提案委員會關於政協十三屆二次會議提案審查情況的報告（草案）》顯示，會議期間，共收到提案5113件，經審查立案3859件，併案133件，轉為意見和建議1121件。建議包括繼續打好「三大攻堅戰」、保持經濟平穩健康發展、發展社會主義民主政治、更好保障和改善民生、維護民族團結和堅持中國宗教的中國化方向等。

《政協第十三屆全國委員會第二次會議政治決議（草案）》提到，會議認為，2019年必然是機遇和挑戰相互交織。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，貫徹新發展理念，推動高質量發展。

汪洋：新時代的政協要有新時代的樣子

會議三項議程表決通過後，全國政協主席汪洋發表講話。他表示，這次會議充分發揚民主、廣泛凝聚共識，是一次求真務實、團結奮進的大會，展現人民政協這一專門協商機構的獨特優勢，彰顯中國特色社會主義民主政治的生機活力。

汪洋指出，政協將迎來70華誕，要不忘初心，牢記使命，堅持政協的性質定位，並把握新的歷史方位，堅守信念和定力，汲取經驗和智慧，推動人民政協事業不斷向前發展。他強調，新時代的人民政協要有新時代的樣子，新時代的政協委員也要有新時代的形象。要按照懂政協、會協商、善議政，守紀律、講規矩、重品行的要求，全面加強委員隊伍建設，著力提升整體素質和履職本領，擔負新的使命、成就新的光榮。

他結尾道，要切實把中共中央的決策部署和對人民政協工作的要求落實下去、把海內外中華兒女實現中華民族偉大復興中國夢的智慧和力量凝聚起來，以優異成績慶祝新中國成立70周年，為決勝全面建成小康社會，為把中國建設成為富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國作出新的更大貢獻。