寧波男子中千萬體彩頭獎　領獎後即趕回公司上班：讓自己冷靜一下

如果中了六合彩頭獎，你第一件事會做甚麼？置業？辭職去環遊世界？寧波一名幸運兒就相當「佛系」，領獎後第一件事竟然是想繼續上班，讓自己可以冷靜一下。 這名中奬男子買體育彩票中了1千萬元人民幣，他在對彩票發現中獎後，還要在朋友面前強裝鎮定，避免太過喜形於色。

張先生領取1000萬獎金後，竟然希望繼續上班，讓自己冷靜一下。(網上圖片)

我從來不知道，不喜形於色是這麼難的一件事，簡直是人生考驗。 張先生 浙江體彩大樂透一等獎幸運兒

寧波男子張先生中了一千萬元人民幣的體彩樂透大獎，第一件煩惱的，不是去想領獎後如何使用那筆獎金，而是在知道中獎的那一刻，如何強裝鎮定，避免在身邊的朋友發現他這樣興奮。他也沒有立刻向朋友表示中獎，只聲稱有好事，會請朋友食飯。

張先生上星期在一個體育彩票投注站用兩元買了一張體彩大樂透第19026期彩票，初時都不以為意，之後更到了上海出差，忘記了彩票在3月9日開獎。直到張先生出差回來後，摸到袋裏的彩票，於是才上網對獎。結果一掃票面，彈出來的結果是彩票中了一等獎，張先生都不敢相信，反復嘗試了兩三次才確認。

令張先生成為千萬富翁的樂透彩票。(網上圖片)

張先生又回憶起，當日買彩票時原本是想買賠投，中獎的話獎金也會加倍，但銷售員太快出票，結果令張先生中獎的獎金少了1000萬。但對此張先生並不介意，因為他買彩票從來沒有想過真的會中頭獎，所以也沒有遺憾。

張先生去到杭州的領獎中心領獎後，暫時將獎金存放在銀行，原本有想過中獎後會辭職環遊世界，但現在看到銀行的賬戶餘額張先生已很開心，打消了去旅行的念頭，反而他領獎後立刻趕回公司上班，希望讓自己冷靜一下，掃除中獎後的不真實和荒誕感覺。

（錢江晚報）