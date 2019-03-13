曾墮各式騙案仍堅持7千元買「玉璽」　廣西7旬婦：不是每一家都騙

昨日（12日），廣西柳州民警接到當地一間銀行報警電話，指一名七旬何姓老婦堅持要匯款7000元人民幣，購買「收藏品」，銀行職員擔心該何婦是遭遇電話騙案。當民警趕到現場卻發現，何婦已經是被騙「熟面孔」了···

廣西柳州一名七旬何姓老婦遭遇電話騙案，欲購買7000元「玉璽」。（視覺中國）

據《南國早報》報道，何婦今年76歲，自己獨居。她前兩日接到一名陌生男子電話，對方自稱是某藝術公司的「收藏家」，現有2019年特別版的「玉璽」，售價7000元，升值空間大「手快有手慢無」。老人心動不已，於是立即到銀行匯款購買。

不過，銀行職員發現收款方賬戶所在地和手機號碼所在地有蹊蹺，懷疑何婦受騙，便好言將她勸回家。但想不到第二天，何婦又來到銀行要求匯款，職員無奈下只好報警求助。

但當民警到場後，「阿婆，怎麼又是你？」原來，何婦已經是警方的「熟面孔」，她曾經遭遇各種各樣的電騙：中獎、公安辦案電話、推銷等等，卻屢騙屢信。

警方到場後，對何婦好言相勸，但何婦仍執迷不悟想匯款。（網絡圖片）

但今次，何婦面對警員和銀行職員的規勸，仍執迷不悟：「他們說幾年後就可以升值到300萬！」警方只能聯絡其女，但對方在外出差，最後是何婦的女婿覃先生趕來。

覃先生非常無奈地說，何婦大概五六年前起就屢遭電騙，但無論家人怎麼相勸，何婦都相信電話裡的陌生人，已經被騙了七八萬，退休儲蓄都幾乎被騙光了。

為了讓何婦醒悟，覃先生帶她前往對方位於上海的公司。在這個所謂公司裡，只有寥寥幾人，幾部電話。該公司的工作人員都坦誠，所謂「收藏品」只是普通工藝品。但面對這樣的場景，何婦仍說，「這一家公司騙人，不代表每一家都騙。」「你們今天不讓我匯，明天我再找別的銀行。」

覃先生表示，只能把何婦的銀行卡、身份證藏起來，再加強對她的看護和勸說。