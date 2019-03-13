深圳街道幹部受賄收禮過程被曝光　舉報人公寓遭強拆跟蹤偷拍報復

綜合內媒報道，近日有網民稱深圳市龍崗區橫崗街道書記多次受賄，並附上一段疑似其在受賄的監控錄像。短短的4分鐘影片中，出現了9名訪客。有向當事人遞信封的，也有將不明物品夾入文件中。當事人和訪客多番推讓拉扯後，最終將物品全部收下。 影片曝光後立即惹來網民熱議，不少人認為該名幹部的行為「腐敗透頂」，也有人懷疑「為什麼芝麻官都能收這麼多錢」，但更多人則好奇影片是誰偷拍以及如何拍到。

深圳一名幹部涉受賄收禮的影片在網上曝光。（影片截圖）

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根據網上流傳與此事有關的一份文字版敘述，一名自稱是該影片偷拍者的舉報人陳岐說明了自己的意圖。據悉，陳岐在該街道書記轄區投資了人民幣百萬做公寓，惟街道認為有安全隱患要強行拆除。他其後又因為對抗強拆，與書記協商無果，被關進監獄數天。

陳岐又表示，他後來更從派出所長透露的消息得知，自己被關押也是來自街道書記的指使，深感不忿，於是決心跟蹤偷拍該書記，企圖將拍到的「受賄證據」作為籌碼，換取自己的公寓不被強拆。可惜私下談判交易失敗，陳岐惹來了刑警追查，而他因為堅持不肯說出影片的複製本，再次被警方關押。被釋放後，陳岐在網絡上曝光了這段「受賄影片」。

陳岐將舉報材料公開化後再次引起網絡討論。有網民稱讚他是「英雄」，但也有人指出，即使該名幹部受賄貪腐的事件被核實，也不代表陳岐能全身而退。因為他跟蹤偷拍、安裝攝像頭等行為亦屬違法。

官方通報只有一句話。（網上圖片）

惟針對網上輿情，龍崗區紀委監委的通報卻只有一句話，「近日，有網民在網上匿名檢舉龍崗區街道幹部違紀問題，龍崗區紀委監委已介入調查核實。」由於該通報既沒說是哪名幹部也沒提是什麼違紀，關注此事的人目前仍是一頭霧水。

（綜合報道）