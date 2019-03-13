23歲女被迫相親「受困」雲南鄉村　警拒救援：有父母認同就是夫妻

近日，有網友在微博爆料，指自己聽從父母的要求，前往雲南與一名男子相親，但被困在當地無法脫身，父母強硬希望兩人結婚。她向當地警方求助卻被拒，警方表示必須徵得父母同意才可以離開，並認為「你們兩個可以說是夫妻了」。

一名自稱王琳的網友指自己被困在雲南相親男的家中，向警方求助卻被拒。（網絡圖片）

綜合內媒報道，週一（11日），一名自稱叫王琳的女子透過微博發布求助信息：她稱自己23歲，原本在廣州工作。今年三月初，父母要求她去雲南文山市一個鄉村，和父母朋友的兒子——30歲的李強相親。

王琳自稱耐不過父母一再要求，就隻身前往當地。她見了李強並無好感，想要離開，但她的父母不同意，要求她習慣在雲南的生活，並想讓兩人在年底或明年就結婚。

王琳表示，自從她10日抵達後，活動範圍就只有一個房間，李強無時不刻不待在她身邊。而且李強家位置偏遠，離最近的集市開車也要四十分鐘。李強家周圍都是老年人，甚至不會說普通話。

王琳提供的她被困地點周邊環境相片。（網絡圖片） 終於，向父母求助無門、又不熟當地情形的王琳在12日下午報警求助，但李強隨後就告知當地警方，王琳是他的女朋友，沒什麼大事，不需要出警。直至王琳當天第二次報警，警方才來到。 但警方表示，兩人的糾紛是民事層面，必須兩人協商解決，並指要聯繫王琳的父母，徵求其父母同意才能離開。但王琳稱自己是成年人了不願聯繫父母。警方則指，這是家庭事務，況且李強也沒有對王琳「怎麼樣」。二人之間的關係是「家裏的關係」，所以必須經過父母的「同意」。