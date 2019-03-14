Costco進軍上海　「無條件退貨」風險大：大媽退貨退到你破產

據內媒《界面新聞》報道，知名美國連鎖倉儲式超市Costco（內地稱「開市客」，台灣稱「好市多」）在內地的第一家門店將於2019年5月中到7月中開在上海閔行區。 Costco的試吃文化和退貨機制在內地市場會引發消費者甚麼樣的反應，成為網民最關注的事，網友普遍不看好Costco進軍內地，尤其Costco的寬鬆退貨政策可能會帶來很大風險，恐掀起退貨潮。

Costco早在上世紀九十年代就進入了亞洲市場，目前在台灣已開了12家。（ETtoday新聞雲）

Costco是美國最大的連鎖會員制倉儲式超市，早在上世紀九十年代就進入了亞洲市場，目前在台灣已開12家、日本25家、韓國12家，暫在香港未有分店。

Costco為人稱道的好處之一，就是即使已經拆封，不論是用過、吃過、穿過，不滿意還是可以全額退貨，這也讓很多愛佔小便宜的人有機可乘。Costco提供退貨的經營模式過往在台灣造成許多新聞，「用到見底才退貨」、「吃到剩一口再退貨」等行徑常被網友嘲笑。商店內的熟食區也因為提供飲料、酸黃瓜、洋蔥等配料自助取用，出現部份民眾浪費取用的現象。如今Costco進軍上海會不會有更多讓大家驚訝的行為，還是會隨著市場不同改變經營策略，網絡上已有諸多討論。

在台灣Costco，不少顧客醜態百出，請點擊下圖瀏覽：

有台灣網友認為選在上海開店純粹是「試水溫」，「如果上海也都是狼性，其他地方更不用玩了」。多數人都不看好Costco在內地的生意，「大媽會搶攻所有的試吃商品」、「等著看被退到崩潰」，有人預測「上海店熱狗一段時間後會變成店員先幫你配好料」，甚至有「看看一年後會不會不堪虧損倒閉」這類回應。

內地網友：退貨的東西會比賣出去的多

不少內地網友表示：「大媽們能退貨退到你破產」、「搞不好退貨的東西會比賣出去的多」、「若是Costco不改規則，我覺得半年後應該沒有供應商敢提供商品了」。

（綜合報道）