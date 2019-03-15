【智慧校園】杭州大學用App點名　AI打電話催曠課學生上堂

繼課室安裝閉路電視、指紋簽到後，內地大學治理曠課再有新招數。杭州有大學日前開發一套人工智能（AI）系統，除了在課堂上幫忙點名外，還可自動打電話催促曠課學生趕來上課，並詢問走堂原因。 此外，AI系統還會向缺課學生介紹包括取消考試資格、留校察看等處罰規定。學生曠課情況亦將被同步至輔導員處，並被記錄在案。

老師可在課堂上向學生公布隨機生成的驗證碼，學生需要在自己手機的App上輸入相應驗證碼簽到。（北京青年報）

36秒內未簽到將接到電話

「我是杭電輔導員智能語音助手『小AI』，今天發現你曠課了……」杭州電子科技大學推出的這套輔導員智能語音助手「小AI」會主動給曠課的大學生撥打電話，並記錄學生曠課情況。

該校學生處副處長胡海濱介紹，老師可在課堂上任意時間打開這套系統，向學生公布隨機生成的驗證碼，學生需要在自己手機的App上輸入相應驗證碼簽到。單次簽到時間最長為36秒，但老師可以將時間修改至較短。「雖然不能完全杜絕作弊情形，但是我們通過人工干預，已將作弊可能性降到最低。」

一旦學生未能在規定時間內完成簽到，系統將自動觸發AI系統呼叫學生的電話。與此同時，電話內容會被轉成文字，與曠課記錄一併發送至輔導員處。

若學生在接到電話後及時趕到課堂，任課老師是可以修改其出勤記錄。（影片截圖）

趕來上課可修改出勤記錄

胡海濱說，若學生在接到電話後及時趕到課堂，任課老師是可以修改其出勤記錄。目前這套系統已覆蓋50%以上的課程。以前可能需要7、8分鐘才能完成的點名，現在只要15秒。系統運作2周以來，同課平均出勤率比上學期提高了7%。

不過他亦強調，除了系統驗證碼簽到、AI語音致電這些「治標」動作，通過大數據彙總，將學生問題分類，並找到其不願意上課的真正原因，對其進行心理疏導，才能治本。「這才是我們開發、使用這套智能系統的最大意義所在。」

消息在內地網絡引起熱議，不少網民驚呼，課堂考勤的師生博弈日趨白熱化，曠課的難度愈來愈高，「根本躲不過去」。不過亦有人認為，這樣的做法對於大學生的自主學習意識未必有好處，反而可能加重厭學情緒。

網民熱議：

「有甚麼用？這麼費盡心思，不如直接宣布查到就勸退，這樣還有點威懾力。」 「這樣會激發學生逃課的創造性。」 「現在是不是隨便一個軟件都能叫AI啊？」 「大學的課堂還自由嗎？」

（北京青年報）