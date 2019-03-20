【冷凍遺體12年】堅信夫遭謀害 　黑龍江女自學屍檢尋真相屢被押

黑龍江雞西市一名男子2007年9月被發現在路軌旁邊死亡，警方事後稱是交通事故，是被火車撞斃。但妻子李新雲認為事有蹊蹺，堅信並非意外，丈是疑是遭人打死後棄屍。 李新雲為追查真相，先後被羈押6次，勞教2次及限制人生自由共923天仍在所不惜，遺體更冷凍保存在殯儀館至今，近12年來拒不出殯。

事發在2007年9月7日清晨5時許，李新雲接獲家人通知稱呂強被火車撞死，事發現場是離家不遠的路軌。李新雲指，當時呂強屍體旁已有祭祀用的碗碟，裝有米飯，周圍有香灰，但經詢問確認並非家人所為。

李新雲指其中一疑點是趕到現場時發現呂強屍體旁已有祭祀用的碗碟，但經詢問確認並非家人所為。（封面新聞）

屍體發現有古怪傷痕，拒信警方結論

警方認定呂強死於交通事故，鑑定書中的結論表明呂強生前被運動的鈍性物體（如火車）致胸、腹腔臟器損傷死亡。翌年的第二次屍檢亦認定「呂強符合生前被火車作用致多臟器破裂死亡」。

但李新雲對此拒不接受，「有人告訴我，我丈是被當地一個張姓煤礦老闆及其弟弟打死的。死後，又被拋屍在鐵軌上」。李新雲更稱有法醫曾向她表示，呂強身上有很多傷痕並非火車造成，「他說，死者顱內與肩胛存在損傷，係站立時受外力打擊所致。」李新雲始終認為有可疑，遂堅持不出殯，「屍體是會說話的，他的屍體已經是唯一的證據了，不能破壞。」

李新雲指呂強遺體上非火車撞擊造成的傷痕，懷疑是遭人打死後再拋屍。（封面新聞）

自學法醫親自屍檢

為追查呂強的死因，李新雲自學法醫，隨後親自進行屍檢，拍攝傷口照片後再仔細辨認，「我一直看一直看，愈看愈覺得不是交通事故。」李新雲共20多次往返北京尋找知名法醫詢求意見，「大部分都覺得我丈夫的死，不是意外。其中，有一個很有名的吳法醫，還答應我，只要我提交申請，他就願意再次幫我的丈夫做屍檢。」

然而，李新雲的舉動被警方認為是「無理取鬧」，無休止的信訪更使她已先後被羈押6次及勞教2次，共多達923天被限制人生自由。但李新雲坦言並不後悔，倒是覺得由於長期不在兒子身邊，「生病了沒人管，被其他同學打了也找不到人哭，我真的很對不起他。」

疑似兇手涉黑被抓獲，警方續認定與案件無關

被李新雲認為與呂強之死有密切關係的張姓兄弟，早前因涉黑被警方抓獲。惟去年底雞西市警方出具工作報告，稱目前尚無證據證實二人殺害呂強，至於有關李新雲控訴的市公安局、省公安廳、公安部三級法醫鑑定方面存在的問題，則會由相關部門進行調查。

李新雲今只有兩個願望，一是兒子能考到好大學，二就是呂強之死能有一個讓人信服的結果。（封面新聞）

呂強的遺體已存放在殯儀館近12年，累積至今的費用超過30萬元人民幣。李新雲表明，如果最終證明是自己錯了，即便是砸鍋賣鐵也願承擔，「該我拿的錢，我絕對不會少出」，但如今只有兩個願望，一是兒子能考到好大學，二就是呂強之死能有一個讓人信服的結果。至於賠償等問題全都是次要，「該我的錢，一分也不能少，不該我的錢，一分我也不會拿，我這麼多年，做這些事，不是為了錢，只是為了讓我丈夫能夠死個明明白白。」

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