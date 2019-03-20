江蘇小學老師不滿學生太吵罰他們起立自摑　要求「必須打出聲音」

小學生上課太嘈被老師責罰並不罕見，但如果處罰過重，就難免惹人非議。在江蘇宿遷市，就有小學老師不滿一班小二學生在課堂上吵鬧，罰他們全體起立然後自摑，更要求「必須打出聲音」。

從子女口中得知事件後，多名家長氣憤不已，要求校方交代並讓胡老師承擔相應的責任。（網上圖片）

事件發生在江蘇宿遷市宿豫區豫新小學。3月15日下午，該校二年級7班學生上音樂課，一位姓沈的音樂老師將學生帶到音樂教室，讓他們自行觀看動畫後離開。隨後，一年级12班的音樂老师胡老師也將學生帶來，與沈老師同樣，讓孩子自行觀看動畫後，就自行離開。

由於教室沒有老師，學生們很快就吵鬧起來。隨後胡老師回到音樂教室，因不滿太過吵鬧，要求二年級7班的學生集體起立，然後自摑耳光，數量最多的學生達58下。胡老師還要求自摑時「必須打出聲音」，更全程在一旁監督，威脅學生再吵鬧就會繼續懲罰。

涉事老師已被停職調查

當晚，二年級7班許多家長發現子女臉上有不同程度的紅腫，甚至還有清晰可見的掌印。詢問得知事件後，多名家長氣憤不已，要求校方交代並讓胡老師承擔相應的責任；亦有家長將此事發布到宿遷市的網絡問政平台上。

校方之後就事件致歉，稱目前正在調查取證中，對於違反規定的老師一定會嚴肅處理，再給予明確的說法。此事校方亦已上報到紀檢部門，目前暫未出通報結果。另有部分家長稱，學校有關負責人這幾日來帶著涉事老師挨家挨戶登門家訪道歉，校方稱將停發這位老師兩個月工資。

宿豫區教育局相關負責人則表示，目前已對涉事老師停職調查，但調查工作尚未結束。如調查完成後，涉事老師的確存在違反規定的情況，將按照規定作出處罰。