湖南笨賊沿天然氣管爬上9樓逃追截　力竭「半天吊」要靠消防救援

小偷行竊事敗，肯定第一時間逃跑，湖南卻有一名笨賊「慌不擇路」，竟沿天然氣管爬上一棟大廈的9樓逃避追截，最終卻因為力竭「半天吊」，要靠消防到場架起雲梯，才將他安全救下回到地面。

男子爬上9樓逃避追截，卻因為力竭而「半天吊」，最終要靠消防救援。（網上圖片）

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3月19日晚上8時許，張家界市消防支隊指揮中心接報稱，該市永定區一棟大廈有人被困9樓。指揮中心隨即調度消防隊伍前往事發現場展開救援。

消防到達現場後得知，被困男子曾多次在該大廈所在小區行竊，此次行竊過程中被居民發現，之後遭圍追堵截。小偷在無路可逃的情況下慌不擇路，沿著大廈天然氣管道爬到9樓。不過，他爬上去後卻因力竭無法下來，被困在空中無法動彈，有在場業主見狀打電話報警。

此時，樓下已經圍滿業主，且情緒比較激動。被困者用雙手緊緊抓住天然氣管道，因距離地面較高，隨時有掉下去的危險。為確保他的安全，消防指揮員在空中出言安撫，待他情緒穩定下來後，利用雲梯將他解救到地面。男子下來後，就被警員帶上警車離開。

事件引起網民議論，有人讚小偷「大膽」，也有人認為，小偷怕自己下來後被人圍毆，乾脆等待救援再讓警方拘捕：