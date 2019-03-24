【遇人不淑】大學生受南寧漢搭訕　相約如廁後失手機始知遇小偷

廣西南寧一名年約50歲的男子，在火車站附近搭訕一名正在等待地鐵首班車的男大學生，並借他的手機聽歌。男子之後再騙大學生一同入洗手間如廁，趁機獨自逃離現場，「奇招」偷走價值近6000元（人民幣，下同）的手機。

涉事男子目前已被警方刑事拘留。（網上圖片）

事件發生於今年2月某日，男大學生小彭（化名）乘坐火車到達南寧，由於當時才早上5時左右，尚未到地鐵開站時間，他就在火車站附近閒逛等待。

這時，一名年約50歲的陌生男子上前跟小彭搭訕。小彭覺得對方很熱情，亦認為可以打發時間，便跟他閒聊一個多小時，並逐漸放鬆警惕。該男子出言向小彭借手機聽歌，小彭覺得對方不像壞人，自問被搶走手機的話也追得上，便將手機借給該男子。

以700元低價賣出手機

聽歌大約半小時後，男子提議兩人一起上廁所，因為小彭正好也想上廁所，想也沒多想就一同去了。兩人當時一起走進洗手間。過了一會，小彭離開廁所後，本以為男子會在外面等他，但出來卻找不見他。小彭這才驚覺手機被對方偷走，馬上報警求助。

當地警方接報後展開調查和走訪。3月21日，警方將程姓疑犯拘捕，程男承認自己騙走小彭的手機，並交代道，其以700元的價格將小彭價值近6000元的手機低價賣給路邊攤販。目前，程男已被警方刑事拘留。