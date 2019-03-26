武漢研究生不堪被長期壓迫使喚自殺　事隔一年導師道歉賠償65萬元

武漢理工大學研究生陶崇園去年（2018年）3月26日清晨在宿舍跳樓自殺。其家屬之後揭發陶崇園被導師王攀長期肆意使喚，對方甚至要求他叫「爸爸」，最終使其精神崩潰，選擇輕生。 事件一度引起廣泛關注。事隔一年，王攀終於認錯道歉，並向陶崇園家屬賠償65萬元（人民幣，下同）。

去年3月26日清晨，陶崇園在宿舍跳樓自殺。（微博）

陶崇園生前就讀武漢理工大學研究生三年級。其家屬表示，他曾抱怨研究生導師王攀對他各種控制，令他困擾。其電腦內的一個文件夾，更保留自2017年10月以來所有與王攀有關的聊天記錄和郵件往來，顯示他多年以來承受著王攀的精神摧殘。陶崇園墜亡後，家屬將其自殺原因指向王攀。

家屬公布陶崇園生前與王攀的對話紀錄顯示，王攀曾多次要求陶崇園在晚間送飯到自己家中，還稱自己做「爸」。在其中一次對話，王攀說：「坦坦蕩蕩說出那六個字。」陶崇園則回應：「爸我永遠愛你。」此外，王攀曾要求陶崇園到辦公室，並保證「不會傷害」他。

除了與導師對話的截圖外，陶崇園的電腦還有一篇關於大專院校性騷擾的論文。當時有微博網民推測「陶崇園可能遭到王攀毆打或性侵」，也有網友直指「老師絶對有問題！正常的老師怎麼可能讓學生叫他爸爸！」

雙方達成民事調解協議

此後陶崇園家屬與王攀對簿公堂。家屬請求法院判王攀賠償死亡賠償金868100元、賠償撫養人生活費316240元、精神損害撫慰金10000元，合計1284340元。此外，請求判令王攀公開賠禮道歉。

2019年3月25日，武漢市洪山區法院作出民事調解書，顯示雙方已自願達成協議：王攀同意於3月25日在法庭安排下，就其在教育培養陶崇園過程中的不當言行道歉；王攀對失去陶崇園這名優秀學生深表痛心，對陶崇園的悲劇表示惋惜；王攀向陶崇園家屬支付撫慰金65萬元，該款於2019年4月15日之前一筆過支付。

民事調解書亦提到，陶崇園家屬不能再以任何理由及方式就本案相關事實，向王攀及其所在單位武漢理工大學，主張包括民事權利在內的所有權利，並自願放棄其他訴訟請求。