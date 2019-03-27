吉林童打吊針輸液管內驚現2釐米長頭髮　家屬索賠百萬

日前，吉林省吉林市的一家三甲醫院被投訴，舉報人孫女士表示，她的孩子輸液的滴管中竟然有一根約2釐米長的頭髮絲。

孫女士展示的照片，頭髮清晰可見。（網絡圖片）

孫女士表示，她於3月17日將高燒的孩子送到北華大學附屬醫院兒內科住院治療，「醫生告訴我孩子感染了肺炎，一個療程下來得三周」。「23日晚上，護士換完第二瓶消炎藥便出去了」，此後孫女士意外發現滴管內有根頭髮。

之後，護士帶著新的輸液管進入病房，準備為孩子換上。孫女士表示，當她質問護士時，護士告訴她醫院兌的藥品是沒問題的，也不知道頭髮從哪裡來的，然後為孩子換上新的輸液管。

孫女士此後向醫院協調科投訴，並向藥監局反映要求檢驗孩子已經輸入的藥是否安全，不僅如此，衛生局也接到了她的舉報。

「藥監局的人來過醫院，但並沒有檢驗藥物。衛生局也稱在調查中，遲遲沒有回復」，孫女士說事情過了幾天了，依舊沒有一個合理的解釋。

3月26日一早，孫女士收到北華大學附屬醫院投訴管理辦公室的書面回復。回復意見稱：針對靜點管中的頭髮是否有污染、傳染病，潛伏期家屬可依法申請行政部門調查及申請鑒定，院方予以配合。其中顯示，家屬曾向院方索賠100萬經濟及精神損失。對此孫女士也承認，「是因為醫院一直沒有給出解決方案。」孫女士還說，醫院向讓她自己出鑒定費。

吉林市衛計委醫政醫管處工作人員表示，此事他們已著手調查，「還不清楚頭髮是怎麼到滴管的」。

（紅星新聞）