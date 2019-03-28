中國柔道冠軍網上舉報家鄉兩任村支書：貪腐千萬毆打反對村民

昨晚（27日），曾獲多項中國冠軍的柔道名將馬端斌，透過微博實名舉報其家鄉兩任村支書貪腐上千萬元（人民幣，下同），又勾結地痞流氓欺壓村民，大家都敢怒不敢言，否則會遭到惡劣報復。 事件引起社會關注。有知情人士指，當地村民自2008年起就開始舉報，但一直沒有下文。當地縣委則表示，已就舉報內容展開核查。

馬端斌是中國國家柔道隊現役運動員，曾取得世界柔道各大賽事的前三名、全國冠軍、全運會冠軍。（微博）

馬端斌是中國國家柔道隊現役運動員，曾取得世界柔道各大賽事的前三名、全國冠軍、全運會冠軍，2016年代表中國參加里約奧運會。他昨晚（27日）透過微博刊文實名舉報其家鄉、遼寧本溪五里甸鎮樺樹甸子村的兩任村支書劉忠軍、劉忠和貪腐上千萬元、勾結地痞流氓欺壓村民的問題。

馬端斌寫道，劉忠軍和劉忠和是親兄弟。劉忠軍因為貪污腐敗，在村民不斷上告後，受處分被勸辭職，但其貪污的上千萬元扶貧款項卻去向不明。之後，其親兄弟劉忠和又當上村書記。同樣在村內胡作非為，飛揚跋扈，巧取豪奪，村民苦不堪言。

指村支書私吞扶貧基金 村民敢怒不敢言

馬端斌列出六項劉忠軍、劉忠和兩兄弟相關主要腐敗行為。其中包括，兩人將以該村名義經營的五味子加工廠和生產基地的收益全都取走，不向村民分發利潤，但運營支出由該村負責。該五味子加工廠和基地亦沒有正規財務手續，都是以「白條子」（按：非正式的財務借據）頂賬，共產生白條子790餘萬元。此外，兩人虛報種植五味子畝數，套取國家扶貧補助基金1000多萬。

馬端斌又稱，兩任村支書的所作所為引發眾怒，但是大家都敢怒不敢言。兩人勾結地痞流氓打人，提反對意見的村民，有的被鐮刀砍傷、有的牙齒被打掉，有村民養殖的蜜蜂被毒死，有村民的水稻被毀壞。且由於村書記蠻橫專制，村主任（即村長）工作無法開展，村委幹部也相繼辭職，村委工作幾乎陷入癱瘓。

馬端斌多項劉忠軍、劉忠和兩兄弟相關主要腐敗行為。（網上圖片）

2008年起持續舉報 至今一直沒有結果

事件曝光後引起廣泛關注。《澎湃新聞》引述該村一名村民指，劉氏兄弟從2007年前後逐漸通過各種手段，將村內果林併入自家產業，村民誰敢阻攔就會遭到打擊報復。面對村民們不斷舉報，劉忠和更揚言「誰要是拿掉劉家，就拿掉誰一條腿」。另有村民指，他們自2008年起就開始舉報劉氏兄弟，但一直沒有結果，「查他們的人都說沒問題。」

桓仁滿族自治縣委宣傳部則就事件回應稱，縣委已注意到馬端斌的微博實名舉報，已經成立專門小組開展核查工作。