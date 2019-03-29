陝西樓盤被發展商「一屋兩賣」　至少20個業主中招

置業是不少人的夢想，在陝西西安，就有業主在七年前買下樓花，近日竟發現單位被發展商賣給另一名業主，無奈之下，原業主唯有強行搬進未整修好的單位內，暫時霸佔着單位。 業主又發現同一個屋苑至少20個單位被一屋兩賣，涉事的發展商暫未回應。

陳先生發現自己已下訂的單位被另一名業主買下，無奈之唯有搬進去未裝修好的新屋，阻止對方業主搬進來。(華商網)

2012年5月21日，陳先生的母親購買了位於西安市電子正街一個新樓盤約100平方米的單位，以每平方米5140元人民幣的價格成交，並且交了四成首期共20.2萬餘元。交款後與西安知時節房地產開發有限公司簽訂了《匯成和苑商品房內部認購協議》，協議定明單位會於2015年5月20日前交付。但到了收樓時間，陳先生發現屋苑沒建好，不符合收樓條件。

更令人驚訝的是，今年3月24日，陳先生到新屋查看，卻發現房屋內有工人在裝修，詢問後才得知這個房已經被發展商賣給了另一名姓張的業主。樓苑的物業管理人員向陳先生表示，該名業主以全款買下了這套房，並於3月在開發商和物業處辦理了收樓和裝修手續，他並不知道這套房之前被賣出去了。

原業主暫住未裝修好的新屋

陳先生未能聯絡到發展商了解事件，唯有搬進未裝修好的新樓暫住，阻止另一名業主繼續裝修，同時要求發展商解釋。陳先生的事件並非個別例子，至少有20個的業主有被一屋兩賣的情況。

內地記者去到屋苑的發展商辦公室，對方聲稱自己是工程部人員，賣樓事宜由開發商售部門回答，但當記者抵達售樓部，發現大門緊閉。公司的法人代表亦不在辦公室，也沒有接聽記者的電話。

（搜孤）