【大媽末日】天津推出「文明新例」　廣場舞音量過大可被罰500元

大媽跳「廣場舞」，音樂過大擾民的情景在本港不時發生。但除了默默忍耐，卻難有方法杜絕。 而在天津，市人大常委會上周五（29日）表決通過《天津市文明行為促進條例》，規定從今年5月1日起，「霸座」、「廣場舞」音量過大擾民等行為，拒不改正或者屢教不改者將被罰款。大媽「廣場舞」擾民的情景，可能不會再在當地出現。

大媽跳「廣場舞」，音樂過大擾民的情景，在本港和內地多處時有發生。（視覺中國）

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據了解，《天津市文明行為促進條例》根據群眾較多反映的「不文明行為」，在各方面作出規定。公共秩序方面，在公共場所赤膊、大聲喧嘩、隨意插隊、「霸座」等行為，規定由接報的公安機關責令改正，拒不改正的處以50元至200元（人民幣，下同）罰款。而對「廣場舞」音量過大擾民，拒不改正或屢教不改者，處200元至500元罰款。

交通出行方面，對行人跨越護欄、衝紅燈等行為，規定由公安交通管理部門處以50元罰款。對駕駛機動車違規鳴喇叭，違規變道、掉頭，不按照規定禮讓、避讓行人，不按照規定停車，行車過程中向車外拋物等行為，規定由公安交通管理部門依照道路交通安全法律法規予以處罰。

隨處便溺最高罰款200元

在社區生活方面，對違反規定在建成區內飼養烈性犬者，規定由公安機關沒收犬隻，並處5000元罰款；未使用束犬鏈牽領犬隻出戶，規定由公安機關處100元至500元罰款，情況嚴重可沒收犬隻；對未及時清理犬隻在公共區域排泄糞便者，規定由城市管理部門處50元至200元罰款。

在公共環境方面，對隨地吐痰、隨處便溺的，規定由城市管理部門處50元至200元罰款。對在禁止吸煙的場所和區域吸煙不聽勸阻的，規定由有關行政管理部門處50元至200元罰款。