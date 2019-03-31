河南理髮店廣告涉「侮辱烈士」遭停業整頓

河南省一家理髮店在廣告彩頁印製調侃烈士劉胡蘭的廣告，在網上引起關注。3月30日，當局責令該店停業整頓以及公開道歉。

涉事理髮店位於河南駐馬店市。3月28日，這家名為「晴天·形象設計」的理髮店在廣告彩頁印製「我要的是桂綸鎂，出來的是劉胡蘭」的廣告語，引發社會關注。理髮店工作人員回應稱，廣告為自行設計，「現在的年輕人都喜歡段子，只是宣傳一下」。

劉胡蘭原名劉富蘭，1932年10月8日出生於山西省文水縣，1946年被吸收為中共預備黨員。她在1947年被國軍殺害，遇害時還不到15歲。毛澤東曾為她親筆題詞：「生的偉大，死的光榮！」

駐馬店開發區官方微博30日通報稱，已對涉事理髮店廣告內容出現侮辱英烈問題依法進行查處，沒收全部問題廣告彩頁，責令停業整頓，要求其在媒體上公開道歉。

通報稱，3月28日，針對《駐馬店理髮店廣告調侃英烈》網上輿情，駐馬店開發區管委會迅速行動，組織網信、工商、公安等相關職能部門針對「晴天·形象設計」廣告內容出現侮辱英烈問題依法進行查處，全部沒收了「晴天·形象設計」理髮店問題廣告彩頁，查扣了其經營工具，責令其停業整頓，並對其進行了批評教育，要求其在媒體上公開道歉。

（綜合報道）