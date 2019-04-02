江蘇靖江「響應國家號召」出動挖掘機平毀村民墳墓

江蘇泰州市轄下的靖江市斜橋鎮民政村村委會，以「響應國家號召」為名，從3月24日開始，由村委會雇來大型挖掘機對村民土墳強行推平，引發衝突。

靖江市深化殯葬改革領導小組辦公室發布的《致廣大市民朋友的一封信》。（網絡圖片）

有村民表示：「這種平墳，莫名其妙，既不是殯葬改革，又不為增加種植用地，就把墳頭拉拉低而已。」

據悉，因為擔心被曝光，靖江市幾乎所有村都是「口頭」通知村民：或是通過微信群發通知，或用「不蓋章」的《通知》。

有當地村民稱：「他們是以移風易俗名義，動老百姓的墳頭，沒有和群眾一起商量任何遷墳補償工作，事實上就是想騙取國家土地複墾指標。」

在村民提供的，落款為「靖江市深化殯葬改革領導小組辦公室」的《致廣大市民朋友的一封信》中，當局聲稱全市正採取遷墳和平墳相結合的方式進行分類整治，確保在2019年4月5日清明節前全面整治到位。

靖江市所有村幾乎都通過在微信群通知或發布「不蓋章」的《通知》。（網絡圖片）

斜橋鎮民政村村委會3月20日發通知稱，為響應國家號召，民政村斜長路兩側的墳墓於3月24號開始由村委會組織統一整理梳平，望各戶做好準備，請大家支持配合。

在村民提供的幾段視頻中可見，多輛挖掘機在油菜田挖地平墳，現場不時傳出圍觀村民的叫駡和起哄聲。

一位村民向記者反映說：「聽說公墓才開始建，也無『用地批准』手續，說是配套設施跟不上，這邊就限期強制平墳頭或者遷墳，說如果將骨灰盒深埋、平一個墳頭就給200元（人民幣）左右補償。」

（《法制日報》）