北京故宮拍賣「天燈」復原品以1060萬成交　善款全數資助貧困地區

北京故宮周二（2日）舉行公益拍賣活動，其天燈、萬壽燈復原品分別以1060萬元（人民幣．下同）和800萬元的價格成交。據悉，此次公益拍賣所得善款將全部用於貧困地區的教育和文化等事業。

故宮天燈復原品以1060萬元人民幣價格成交。（網絡圖片）

綜合內媒報道，在拍賣會中，天燈和萬壽燈均由無錫市惠山古鎮文化旅遊發展有限公司鮑堅強拍得。此外，在其餘的五對宮燈復原品中，一對福磬掛燈以19萬元價格成交；兩對葫蘆掛燈分別以38萬元、29萬元價格成交；有「安泰」、「昌盛」字樣的一對四方掛燈以29萬元價格成交；有花鳥圖案的一對四方掛燈以30萬元價格成交。

立萬壽燈、天燈是清代早中期過年最盛大的活動之一。圖為天燈。（視覺中國）

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報道稱，在今年1月開始的「紫禁城裏過大年」展覽上，故宮博物院展出近900件（套）文物，還原了往日皇宮過年時的情景。其中一度封存在箱子裏的1400盞宮燈被精心修復，懸掛在宮內。

其中最引人關注的，就是在乾清宮丹陛下高高豎起的「天燈」和「萬壽燈」復原品各一對，這也是迄今為止故宮最大的一組「文創產品」。據悉，立萬壽燈、天燈是清代早中期過年最盛大的活動之一。由於西方列強入侵，道光二十年（1840）停止豎立。

170多年後，天燈萬壽燈由幾十位「故宮人」耗時300天成功復原。在復原萬壽燈、天燈的過程中，工匠師傅們採用鍛銅工藝用皮錘手工鍛造燈柱上的龍紋，力求最大限度的復原萬壽燈、天燈上的每一處細節。

（央廣網/新民晚報）