曾播「辱華」短片　瑞典電視台主持人離職：對政治缺乏正確認知

瑞典電視台（SVT）周五晚間檔節目《瑞典新聞》（Svenska nyhete）去年9月曾播出一段宣傳短片，諷刺中國遊客隨地大便，又指中國人都是種族主義者，主持人Jesper Rönndahl還在節目中展示被指有缺陷的中國地圖。中國駐瑞典大使館當時譴責節目對中國「惡毒侮辱」，但節目負責人卻拒絕道歉，反指中國人「不懂幽默」。 事件延燒半年有餘，該節目的主持人Jesper Rönndahl上周突宣布離職，稱自己對政治缺乏「正確的認知」，尤其是諷刺中國的幾集節目。製作人Michael Lindgren隨後亦宣布離任，坦承那幾集節目不恰當，又透露節目至今仍未尋得接班人。

主持人Jesper Rönndahl在節目中展示被指有缺陷的中國地圖，後來又以五星紅旗覆蓋全世界的地圖「道歉」。（資料圖片）

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主持人Jesper Rönndahl上周六（3月30日）在Instagram上寫道，「即將以複雜心情迎接我們的最後一季《瑞典新聞》。」「謝謝世上最好的新聞編輯，很高興曾與你們一同工作。」並搭配節目組成員的合照。

瑞典《Aftonbladet》網站報道指出，Jesper Rönndahl證實本周錄製最後一期節目，亦結束他在該節目3季的主持生涯。他解釋，自己離開的理由是「對政治不太感興趣」，而他當初接下這個節目，是因為許多政治人物說話不謹慎，他想做出不同的嘗試。不過他又指，有幾集節目引發中國人的不滿，令電視台被貼上「種族主義」標籤，更演變成外交風波。

被視為《瑞典新聞》「大腦」的製作人Michael Lindgren周一（1日）亦宣布請辭，他稱節目開播以來的諷刺都恰到好處，惟有關中國的幾期節目「操作錯誤」，令中國人和瑞典人都感到不適。他又透露節目至今仍在尋覓接班人，節目風格有機會改變。

（綜合報道）