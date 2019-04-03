【我不是藥神？】湖北男子代購印度仿製藥被捕　受惠病人寫信求情

29歲的湖北人劉福應因代購未經批准進口的印度藥品，涉嫌銷售假藥罪，被江蘇昆山警方抓捕。 他的原意是為內地的病人提供相對便宜的仿製藥，和電影《我不是藥神》的情節相似，更有曾向劉福應買藥的病者在得悉劉福應被捕後，親手撰寫信件為劉福應求情。 不過劉福應銷售的藥品中除了治療癌症的仿製藥外，還包括精神類藥品和偉哥，檢察官指會全面審查，目前處於批捕階段，還未移送檢察院。

劉福應曾於2017年到印度。(網上圖片)

劉福應是湖北省黃岡市麻城市人，他在廣州的冷氣機工廠做質量檢測工作，每個月的工資三、四千元（人民幣，下同）。但他本身有乙型肝炎，又要照顧兩個孩子和還房屋貨貸款，入不敷支。在病友的推薦下，開始吃印度的乙肝藥，相較於國內正版藥每月費用600元，印度藥只需要100元，也可以達到相同的效果。而劉福應接觸印度仿制藥過程中，發現印度上市了一款新藥「索菲布韋」可治愈丙肝，價格比正版藥便宜很多，於是劉福應於2017年前往印度一個月，回國後開始通過網店代購印度藥物。

買家提出需要代購的物品後，他再詢問印度的代理商，通過速遞將貨物從印度發往國內，他通常也會儲存一部份比較常用的印度藥物，根據患者需要，速遞給買家。直到2018年12月26日，江蘇的警察上門將他拘捕，指劉福應涉嫌銷售假藥。

有病者親筆寫信為劉福應求情。（網上圖片）

受惠病人望從輕發落

劉福應的妻子聲稱，丈夫曾表示不想再繼續做代購，但還有很多病患者要跟他買藥，他又繼續做了下去，直到被警方抓捕。其妻子又指劉福應代購的抗癌藥最多的是治療肺癌的「奧希替尼」、治療丙肝的「索菲布韋」，以及治療白血病的「格列衛」等等。「格列衛」正版藥的價格是5000元一瓶，同樣療效的印度仿制藥，在電影《我不是藥神》中，主角程勇賣500元一瓶，劉福應賣350元一瓶。

在劉福應被捕後，一些向他購藥的病人為劉福應寫求情信，希望執法部門可以從寬處理。當中有一位母親在親筆信中提到，自己確診骨髓瘤，買不起正版的藥物，在劉福應的幫助下代購的藥物購得仿製藥，從心裏向劉福塵表示感謝。另一位患有間質性肺炎的家屬指，原本醫生估計病者只能活五年，但服用代購藥後病情得到控制，現在已活了近七年。

電影《我不是藥神》改編自真人真事。(網上圖片)

檢察院稱要全面審查

不過當地警方就指，劉福應除了銷售仿製藥，亦包括精神類藥品和偉哥，而且涉案的價值金額大，檢察院要對案件進行全面的審查。又指案情複雜，劉福應和另一名協助速遞藥品的疑要繼續被羈押。

辦方律示表示，嚴厲打擊假藥之立法目的可以理解，但這導致類似《我不是藥神》原型案例陸勇案屢屢發生也值得反思，建議最高法以量刑指導意見的形式，或者最高法、最高檢以批復的形式對類似藥品刑事案件進行從寬指導和調整，防止一刀切，適時修改《藥品管理法》，對藥品和假藥的定義作相應調整。

電影《我不是藥神》改編自人真事，主人翁陸勇為他人代購印度仿製藥而被起訴，最終以沅江市人民檢察院撤訴結案。

網民熱議：

求情有甚麼用？國內那麼多大型藥廠也和法官求情要搞他，你說誰求情管用。 人命大還是法大？何況還是不健全的法？ 治病缺錢沒人管，買個藥幫助別人就來管理的了。 不管你的藥是不是真的，只要不辦證就是假的。

（新京報）