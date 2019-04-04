【四川涼山大火．有片】民眾爭相到消防隊送禮物慰問：願平安歸來

四川涼山木里縣的森林火災造成30名救火隊員犧牲，消防員的無私奉獻精神和職業安全問題成為輿論焦點，除了當地民眾自發走上街頭悼念外，四川其他城市亦出現民眾爭相到消防隊送牛奶、糖果等禮物的情形。 四川宜賓和成都的消防隊周三（3日）就分別迎來不留名的送禮者，還叮囑消防員們出勤時要保護好自己，希望每次任務都能平安歸來。

年輕男子驅車到消防隊贈送牛奶、堅果和零食。（紅星新聞）

四川宜賓消防南溪長順街中隊大門外周三（3日）早上出現一輛白色商務車，一位年輕男子手上拎着幾箱牛奶、堅果和零食下車，將這些禮物放在門崗後就匆匆離開，還未等站崗的消防員追出去詢問情況，男子的車就已經開遠。

男子送禮並留下字條，希望消防員出勤時注意自身安全。（紅星新聞）

消防員隨後在男子送來禮物中發現一張字條，上面寫着「請出勤時保護好自己，辛苦了！」收到這份意外之禮，消防員紛紛表示感動、溫暖，並表示一定將這份心意與牽掛銘記在心。

目前，宜賓消防正在全力尋找該名市民，消防支隊負責人透露，由於消防員們深受感動，支隊領導想要當面向其致謝，同時希望歸還禮物。如果該熱心市民願意，宜賓消防支隊還想聘其為消防志願者或監督員。

女子送奶茶不留名：謝謝你們一直負重前行。（紅星新聞）

女子送20杯奶茶不留名

四川成都消防七中隊同日下午迎來一名外賣員，將電單車停在門崗處，手裏提着20杯奶茶。站崗的消防員張翕夢追問「誰點這麼多奶茶？」外賣員則回應稱，是一名未透露姓名的女性贈送給消防隊，「她還專門讓我轉達對你們的謝意。」隨即放下奶茶就揚長而去。隊友們推測，大概是最近涼山木里大火中，消防員們捨身忘我撲救大火，讓更多市民開始體認到消防的艱辛。

外賣員把奶茶送到消防隊門崗處就揚長而去。（紅星新聞）

20杯奶茶有着不同口味，一共411元人民幣。在備註一欄寫着，「謝謝你們一直負重前行，希望你們每次任務都能平安歸來。麻煩外賣小哥一定也要送給我們可愛的消防員哥哥。」當中隊消防員致電外賣單上預留的電話準備道謝時，卻發現預留的是虛擬電話。

中隊每個人當天下午都喝到了一杯奶茶。「還是很感動，當了8年消防隊員，還是頭一回。」張翕夢說，雖然只是一杯奶茶，但大家還是能夠體會到送奶茶者的良苦用心。

（紅星新聞）