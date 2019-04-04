【慘過坐監】南京清潔工人上班要戴智能手表　停留20分鐘會響警報

近日，南京的清潔工人獲發配一隻智能手表並被要求在工作時配戴，當清潔工人停留超過20分鐘，手表就會發出警報。 負責監控的職員表示，智能手表可以協助考核清潔員的表現，但有網民批評新措施不人道。

清潔工被逼在工作時帶上有監控作用的智能手表。（片段截圖）

近日，江蘇南京河西區域工作的清潔工人獲配發了一款手表，除了有定位功能之外，工人們只要在原地停留20分鐘以上，手表就會自動發出「加油」的聲響，這在管理規定裏屬於違規停留，有清潔工聲稱﹐若被發現違規停留，上級領導會根據定位直接來了解清潔工的工作情況。

清潔工對新措施的意見分歧，有清潔工認為只要將負責的地方掃乾淨就可以，不應該限制工人的休息時間，形容工人不可長時間停留在同一地方，被逼四處跑是「神經病」；但亦有清潔工指新措施對自己沒有影響，只有那些不想工作的工人才會反對。

管理人員可以從大銀幕監察到清潔工人的位置。（片段截圖）

清潔公司負責監控調度中心的職員湯海平就指，智能手表有三個考核作用，包括可統計工人的出勤次數，同時可以紀錄工人違規停留和脫離工作區域的情況，可以對清潔工人進行全方位監控。但對於如果清潔工將街道打掃乾淨後，才休息超過20分鐘會否受罰？清潔公司的市場業務部部長未有正回應，只是說如果清潔工停留在同一個地方45分鐘以上，工作肯定不達標。

網民熱議：

有休息警報，為甚麼不加個工作警報，工作了超過多少小時就提醒注意休息？這個技術上完全可以吧，但是老板不肯罷了。 強姦犯和戀童癖都沒見過手環腳環，倒是勞動人民先被伺候上了。 建議給清潔工人領導配一個！20分鐘不動也帶他們喊喊加油。 這種沒人性的領導多了去了，這就是現代版的「周扒皮」啊。 這些智能手表的另一個作用：為了「撐大」本部門的預算支出。

（南京零距離）