【一度暫停】「學習強國」App積分排名回歸　新增「全國總排名」

中宣部今年1月推出「學習強國」App，要求各黨政機關的公務員、共產黨員及大學生下載學習「習近平思想」並參與測試，贏取「學習積分」。 最新消息指，「學習強國」App一度暫停的積分排名功能，目前已經重新啟用，而且更新增「全國總排名」功能，用戶可以知道自己在全國的積分排名。

「學習強國」App新增「全國總排名」功能，但這項功能目前還未正式開放。（網上圖片）

「學習強國」為鼓勵黨員使用，導入「學習積分制」，比如每天登入、閱讀文章、觀看影片可獲得1分。App內還設有「智能答題」、「每周一答」、「專題考試」等測驗，答對即可獲得分數。然而，「學習強國」的個人積分制度引起不少人抱怨，原因是單位領導每天要求積分任務、積分排名低會被批評。有指積分排名功能一度因此被刪。

最新消息指，「學習強國」App的積分排名已經重新啟用，同時還新增「全國總排名」，可以知道自己在全國的名次。不過，這項功能目前還未正式開放。

據了解，「學習強國」App用戶未來可憑積分兌換獎品，而現時亦可憑積分，免費或取得優惠遊國內景區。比如在福建，用戶可憑積分免門票進入冠豸山景區、廈門同安影視城，享有酒店折扣等。