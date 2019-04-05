湖南漢殺妻潛逃　化名隱居廣西又將同居女友殺害

4月3日，廣西隆林各族自治縣召開了「3·1」命案案情通報會。警方表示，現已查明「3·1」命案的犯罪嫌疑人身份。嫌犯趙某，曾於2003年在湖南將妻子殺害，之後逃至廣西隆林以化名租房生活，3月1日又將同居女友殺害。由於他生性低調、高度警覺性，直至近日才被民眾發現檢舉，並由警方逮捕到案。

警方此前公佈的通緝令，及高額度的懸賞金，如今看來發揮作用。（截取網絡）

今年3月1日，廣西隆林各族自治縣一出租房發生命案，一名本地中年女子遇害。警方接報後啟動命案偵破機制，經查，與女子同居的男子有重大作案嫌疑，其作案後潛逃。

因男子使用的名字「黃明」為化名，且根據鄰居反映，該男子有較高警覺，出外盡量避開攝像頭，與人交往時不允許拍照。為盡快鎖定和抓捕犯罪嫌疑人，隆林公安局調動數百名警力展開現場勘察、調查走訪等工作，專案組還赴湖南、貴州、雲南及賀州、玉林、南寧、貴港等地開展線索核查追踪，終於將湖南省江華縣男子趙某鎖定為作案嫌疑人。

據了解，趙某自在湖南殺妻以後，化名為「黃明」逃至廣西生活，並從事手機貼膜為生。3月23日下午，有民眾在新州鎮附近山溝中發現一名疑似嫌疑人的身影，於是向轄區派出所報案。警方接報後組織警力上山搜捕，成功圍捕該男子，經過身份特徵比對和詢問核查確認為逃匿22日的趙某。

經審訊，趙某對2003年在湖南省殺害妻子趙某、和3月1日在隆林民權街出租房內殺害女友韋某的犯罪事實供認不諱。目前，犯罪嫌疑人趙某已被公安機關刑事拘留。此外，在這場通報會上，警方特別為提供抓捕線索的民眾兌現5萬人民幣賞金。

（南國早報）