上海8歲童遭住宅大堂豆腐渣石條壓斃　石條用矽膠粘合曾多次掉落

4月5日（上周五），一名8歲男童在上海寶山區一棟住宅大廈的大堂玩耍時，大堂的大理石裝飾條突然掉落，男童頭部被砸中，在送院後宣告不治。 內媒報道指，事發大堂的大理石石料並沒有使用任何金屬固定物，只是用一些細長的矽膠進行粘合。

位於信箱上方的一塊大理石貼面突然墜落，砸中男童頭部。（《新聞晨報》）

報道指，當時男童與另外三名小童在大廳內玩耍。不料位於信箱上方的一塊大理石貼面突然墜落，剛好砸在男童頭部。由於角度關係，閉路電視並未記錄到男童被砸中的過程，但畫面中突然出現了濺開的碎裂石材。

聞訊趕來的男童父親搬開壓在兒子頭上的大理石條，但這時男童已不省人事。男童隨後被送往附近醫院，但送院後即宣告死亡。

這些掉落的石料長約2米，十分沉重，此前離地約2米多高。報道又指信箱上方的大理石貼面在掉下來幾小時之後，側面的兩塊大理石也掉下來，之後都被堆在牆角處。報道又指，這些石料並沒有任何金屬固定物，只是用一些細長的矽膠進行粘合。因此男童的家屬認為，開發商和物業管理公司對於大理石貼面掉落有不可推卸的責任。

屋苑曾發生類似事件 外牆裝飾物亦脫落

其實該住宅區其他住宅大廈信箱部位的大理石條此前也發生過類似的掉落事件，但都無人傷亡，物業管理公司也進行幾次維修。

居民表示，住宅區的大理石的質量問題由來已久，他們還曾聯合到法院起訴過。除了室內的石料隱患重重外，住宅區建築外牆的問題也不少。例如在一棟六層樓樓房的頂部，有兩大片外牆裝飾物已脫落，屋簷和下層居民陽台的擋板上都能看到碎塊。

（《上觀新聞》）