20年痔瘡史　湖北女子每次排便需兩小時　引發嚴重貧血險致命

家住湖北武昌的胡女士每天最恐懼的就是上廁所，因為痔瘡問題令她每次去廁所大便都要兩小時，簡直生不如死，更引發嚴重貧血，試過三次輸血1000毫升才挽回一命。 肛腸科專家提醒，小痔瘡可能導致大問題，應及早進行手術。

痔瘡是常見的都市病。示意圖。（網上圖片）

胡女士今年55歲，有20年痔瘡史，每次蹲廁所至少兩個小時，還脫肛嚴重大量噴血不止，但一直恐懼手術。直至上周一（1日）她才決定住院做手術解決痔瘡問題。在醫院的檢查中，發現胡女士的痔瘡問題非常嚴重，整個直腸肛管都堵住了；更嚴重的是由於長期失血，貧血也很厲害，接連輸了三次1000毫升血，但這邊輸血那邊出血，再拖下去將危及生命。幸好到上周三（3日）終成功完成手術，胡女士不用再擔心如廁兩小時流血不止了。

朋友聚會打麻將長時間坐著不動，是生痔瘡的其中一個成因。（VCG）

專科醫生指，現時已有治療痔瘡的微創技術，所以醫生建議當有了便血，脫肛等症狀，應盡早施手術，否則越拖越嚴重，治療越來越困難。

專家提醒，煙酒、辛辣刺激性食物，久坐久站久蹲、便秘排便困難等，都是肛腸疾病的發病誘因，在農曆新年及夏季痔瘡發病率會較高。建議民眾要在飲食上吃得較為清淡，多飲水，排便控制在5分鐘內，工作性質導致久坐久站的一定要調節姿勢，懷孕前看醫生調理痔瘡，便秘者看醫生調理腸胃，有便血者盡早找專科醫生診治。

（長江日報）