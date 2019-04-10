25歲深圳女加入美國空降兵　勵志cool girl故事遭質疑叛國

花臂泰拳少女、美國空降兵、女同性戀者，無論哪一個身份，看起來都是頗為吸引眼球的標籤。當這些標籤集中在25歲的深圳女生身上時，引發熱議就是再自然不過了。 她自稱名叫高天才，原本是一個做設計的宅女，去年突發奇想加入美軍，經過一系列殘酷訓練後，找到自己hardcore的自身價值。但內地網絡輿論似乎並不買她這一套，她的勵志故事被質疑是為美軍招募、叛國···

自稱高天才的25歲深圳女在網絡上大爆自己在美國參軍的故事。（網絡圖片）

我叫天才，今年25歲，目前是一名現役美國陸軍空降兵。我從小在深圳長大，於2018年在美國參軍。在經過了基礎訓練、技能學校，和傘兵學校的訓練後，我現在正式於傘兵單位服役··

高天才這樣開始講述自己的故事。她自稱原本是個宅女，最大愛好是cosplay，還喜歡養蜥蜴、蛇做寵物，不愛運動，18歲時就在背和腿上紋了身。總之是從小就是一個比較叛逆特殊的女生。高中畢業後，美國親戚邀請她去玩，因為喜歡美國文化，她最後決定留在美國上學。

高天才口中喜歡的美國文化是什麼？看看她曾經做過的事就明白了：

+ 3 + 2

2016年，高天才開始了做廣告印刷品設計的工作，但「我確實不是做設計的料，也真的不喜歡坐在辦公室裡，於是做了一年左右，我便辭了職。」轉折發生在2018年，她「拍腦袋」做了要參軍的決定。

當時我想，最不濟，這也是一個不但不收錢，還給你發工資的減肥營，並且還可以免費學打槍。

高天才近視、又有紋身，如果在中國是不符合徵兵條件的，但美國對參軍的要求低很多，通過了文化考試和體檢，她就開始了新兵訓練。

高天才在訓練營中的內容涵蓋體能、格鬥、射擊，甚至是夜間跳傘：

+ 9 + 8 + 7

縱觀高天才全部描述，一個獨立、樂觀、強壯的女性形象躍然紙上。她表示，將自己的故事講出來，是想鼓勵大家尋求自己喜歡的的東西，努力不被社會的條條框框束縛，「無論想要怎麼樣的人生，我們都可以努力去實現。」

不過這樣一個故事，在內地網絡遭到近乎一面倒的聲討——叛國：高天才加入美軍是否為了綠卡？如果將來戰場上兩兵相見，她會不會對自己的同胞開槍？她的故事是不是為美國軍隊招攬士兵的營銷？

高天才並未在文中對她的國籍和如何在美國參軍做出解釋。不過，根據美國的「緊缺人才募兵計劃（MAVNI）」，一些外籍人士只要在美國服兵役3到6個月，便可跳過綠卡直接成為美國公民，這就加深了網友對高天才藉參軍移民的懷疑。

中國法律中有關「叛國罪」的描述： 第一百零二條 【背叛國家罪】勾結外國，危害中華人民共和國的主權、領土完整和安全的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑。與境外機構、組織、個人相勾結，犯前款罪的，依照前款的規定處罰。 第一百零八條 【投敵叛變罪】投敵叛變的，處三年以上十年以下有期徒刑；情節嚴重或者帶領武裝部隊人員、人民警察、民兵投敵叛變的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

對照法律，高天才並不構成叛國；她是否進行替美軍招募的任務，外界只能揣測；但高天才在美國享受的生活和參軍的經歷、尤其是行文中處處可見的驕傲，無疑刺痛了眾多中國網友的神經。

官媒《紫光閣》的微博帖文發布了一組中國女兵的圖片，並配文：「她們，為國而戰，不為國籍而戰。」中國空軍的官方微博帳號也發布一系列女傘兵訓練宣傳照，配圖帖文也意味深長：「跳就完了，別整那些花裡胡哨的。」頗有嘲諷高天才炒作的意味。

高天才的文章在內地網絡引起熱議後，官媒《紫光閣》的微博帖文委婉做出回應。（網絡截圖）

中國空軍的官方微博帳號也發布一系列女傘兵訓練宣傳照，配圖帖文意味深長···（網絡截圖）

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