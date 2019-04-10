長沙人氣奶茶店商標被韓國搶註冊？　原來是中國留學生所為

外國品牌進入內地，經常被搶註冊商標，引發訴訟時有聽聞，想不到中國的企業在外國遭遇同樣命運。長沙一間人氣奶茶店「茶顏悅色」的商標就在韓國被一名中國留學生搶先註冊。 該留學生更發言指，無意損害「茶顏悅色」的利益，只是希望在奶茶店開拓海外市場時，可以成為踏腳石分享經驗。「茶顏悅色」方面回應指對方的行為全法無權干涉。

一名在韓國的中國留學生於網上發文指，自己在當地開了一間奶茶店，店鋪的名字和商標都和長沙的「茶顏悅色」奶茶店相同，文章現時已刪除。(網上圖片)

近日網上一篇〈在韓留學生做老板？聽起來就很酷〉的文章引發關注。文章作者是一名20來歲，在韓國留學的中國學生。他在當地創業，和拍檔用了一個月籌備，便開了一間叫「茶顏悅色」的奶茶店，並註冊了當地的商標。

這名留學生來自湖南長沙，他也知道長沙有「茶顏悅色」奶茶店，又指自己都很喜歡長沙的「茶顏悅色」，但強調在韓國的「茶顏悅色」商標是他們合法取得，而且他們聲稱為了保持品牌的口感，韓國「茶顏悅色」選用的原材料都較一般奶茶店貴。留學生在文章中亦提到現在只等長沙的「茶顏悅色」開拓海外市場，他願意和長沙「茶顏悅色」溝通，甚至成為他們的踏腳石，日後可以將海外營運經驗及商標一併歸還，意味日後長沙「茶顏悅色」到韓國發展，可能要先購買韓國「茶顏悅色」的商標。

茶顏悦色在長沙有70多間分店。(網上圖片)

有網友大罵留學生侵權，亦有網友為長沙的「茶顏悅色」 不值。4月8日，長沙「茶顏悅色」官方微博回應指「對方行為合法，我們無權干涉」，承認在商標保護上做得不夠好帶有遺憾，但對於品牌形象被抄襲會保留追訴權；又提醒大家要尊重原創。長沙「茶顏悅色」創始人呂良就指自己花了一年時間去籌備茶顏悅色，而留學生稱只花費一個月時間，呂良認為這是抄襲和原創的差距。

長沙「茶顏悅色」6年前起家，目前在長沙有70多家分店，相當具人氣。但人紅是非多，不僅是國外，在長沙以外的地區，甚至長沙本地，「茶顏悅色」都有被抄襲、山寨，令呂良非常頭疼。呂良又指，會跟進韓國「茶顏悅色」被註冊一事，日後亦會加強保護知識產權的意識。

（瀟湘屒報）