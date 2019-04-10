湖南男子駕車送4歲女上學　玩手機分神將女兒遺留車上窒息身亡

近日，湖南益陽市一名男子在駕車送4歲女兒上幼兒園時，竟因為在途中接了個電話，一時分神，將女兒遺留在車上，最終導致女兒窒息身亡。

湖南益陽市一名男子在駕車送4歲女兒上幼兒園時，一時分神將女兒遺留在車上，最終女兒窒息身亡。圖為女童生前照片。（《長沙晚報》）

4月8日（周一）早上，4歲女童琪琪（化名）原本應該由爸爸從家裏駕車送到幼兒園。可是在駕車途中，琪琪爸爸接了個電話，還用了一下手機看微信，然後他就忘記了送孩子上學這件事情，沒有意識到女兒並未下車。琪琪爸爸之後更繼續開車到維修廠，下車鎖上了車門。

直至當天下午5點，當琪琪的媽媽趕去幼兒園接孩子時，發現女兒並不在幼兒園，便立即聯絡琪琪爸爸。兩人四處著急尋找，卻在私家車後排座椅下面發現已經全身發紫並窒息身亡的女兒。此時距離早上送女兒上學的時間已經將近9小時。從早上到下午5點，這期間益陽的溫度一度超過30度。

父母質疑幼兒園毫不知情

琪琪就讀的萬源幼兒園是一家在當地有名的民辦幼兒園，琪琪父母稱一個學期的學費要一萬多（人民幣，下同），一個班由3個老師照顧10多個學生。琪琪父母質疑琪琪當日沒有上學，老師竟毫不知情，不及時向家長確認去向。

對此，幼兒園並沒有給出正面答覆。據當地教育局消息，琪琪父母與幼兒園已達成和解，園方會賠償3.2萬元。教育局稱將在全區範圍內的幼兒園開展安全督導，杜絕此類事件再次發生。

（《長沙晚報》）