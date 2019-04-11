【掃黑除惡】宣傳冊列醫生「黑心職業」榜首　江蘇蘇州4官員免職

中國自2018年1月發起「掃黑除惡專項鬥爭」，為期3年。一年多以來，各大小城市街頭巷尾都貼有「掃黑除惡」的標語。 不過江蘇蘇州近日一本宣傳掃黑除惡的小冊子，被發現竟將醫生、記者及老師等職業列入「十大黑心職業」，醫生位列榜首。 事件引起爭議後隨即被回收，負責審核內容的4名鎮政府官員亦被免職。

小冊子把醫生列為中國十大黑心職業之首。(網上圖片)

據了解，小冊子由蘇州市相城區渭塘鎮掃黑除惡領導小組印發。在第21頁，紅色字標題問到中國有哪10大黑心企業（職業），其中被排第一赫然就是醫生，批評中國「肯定沒有不亂開藥方的醫生」，又指醫生行業是「全國範圍內將收費項目細化得最最最極端的行業」、「一節輸液管分成幾段收費他都講得出道理」、「那些所謂空調費、診症費、陪護費、護理費、材料費等等五花八門的名目，估計他們自己也眼花」，甚至「沒有一個人不被宰的，沒辦法，要命還是要錢」。小冊子形容醫生是收錢最不講良心的行業，「沒死的人往死裏收，死了的人收得他恨不得活過來！沒有一個人不被宰的，沒辦法，要命還是要錢！」。

小冊子由蘇州市相城區渭塘鎮掃黑除惡領導小組印發。(網上圖片)

被指轉移醫療制度弊病的視線

小冊子被網上熱傳，有網友質疑當局是想轉移中國醫療制度看病難、看病貴的弊病的視線，亦有網民關心界定黑心職業的標準。內地記者就發現，這篇文章早在2007年已在網上論壇發布，小冊子的內容差不多是搬字過紙。

此外，十大黑心職業其餘九個依次是丐頭（操縱乞丐乞討的人）、建築包工、菜市場商販、媽咪（老鴇）、線人（即向監管部門打小報告舉報他人以獲得罰款分成的人）、導遊、記者、演藝人員及教師，其中記者和老師「入選」亦受爭議。