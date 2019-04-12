深圳幼兒園要求家長拍攝「我家的車」　遭批將孩子分等級差別對待

近日，有位深圳家長在微博控訴稱，深圳南山荔海春城國際幼兒園的老師要求每位家長拍攝一張「我家的車」上交，該家長認為這是把孩子分成「等級」。

幼兒園老師要求每位家長拍攝一張「我家的車」上交。（截取網絡）

根據爆料家長的微博，4月8日，深圳南山荔海春城一名陳姓教師在家長群發出通知，要求每位家長給寶貝拍一張「我家的車」的照片，稱該照片將用於班級主題牆的一部分。教師還特別強調，「是家中的真車，不是玩具車。」

家長質疑，這是把孩子分階級。在評論裡，也有網民提出，此行為就是用來「差別對待」，有評論直言，「沒個好車都不敢生孩子了」。

對此，內媒記者於4月11日下午幾次撥打荔海春城幼兒園的電話，均未有人應答。不過，在該園官方公眾號介紹上可看到，這家幼兒園是由香港思創教育集團舉辦，成立於2017年7月。

深圳荔海春城國際幼兒園幼要求家長拍攝「我家的車」，遭批將孩子分等級差別對待。（網上圖片）

接著，內媒就此事採訪了深圳南山區教育局學前辦，相關工作人員回應稱，由於班級老師在「我家的車」照片徵集活動溝通中，對照片的要求把握不到位，造成了部分家長的質疑。

相關人員還提到，南山區教育局已要求幼兒園不得以任何名義開展任何涉及家庭隱私的調查，不得差別對待任何孩子。同時，教育局也已要求幼兒園進一步做好家長溝通解釋工作，增強教師的專業素養及與家長的溝通能力。

事實上，早在2018年9月7日，深圳另一家童夢可園幼兒園也發生過類似的案例。即幼兒園的孩子們拿到了一份問卷調查表，而表中有關學生家裡的戶型、房價、房齡、自購房還是租賃房等一系列跟房有關的問題引起了部分家長的質疑，並在家長群內討論調侃。

此事經由社交媒體發布後，迅速引起網民熱議。（截取網絡）

對此，童夢可園幼兒園彭園長表示，原先是該班的老師在跟孩子的接觸中發現了班級孩子們對房間、建築佈局等身邊空間充滿好奇，由此才決定制定「我的小區」的主題，目的在於讓這個階段的孩子了解自己家所在的小區、幼兒園等地。

不過，自爆出家長質疑聲浪後，該幼兒園已經中止該主題活動，並向家長致歉，承諾做好與家長的溝通解釋工作。

（深圳大件事）