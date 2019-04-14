36歲女律師任「套路貸」公司法律顧問　被認定為「惡勢力」遭起訴

北京大成律師事務所36歲女律師林小青，近日因涉嫌詐騙罪和敲詐勒索罪遭青海西寧市檢察院起訴，原因是她為一家涉嫌放「套路貸」的公司提供法律諮詢服務，被認定為「惡勢力」的成員之一。 本案在內地律師界引起廣泛回響，爭議點在於如何界定律師執業行為與犯罪行為之間的邊界。中華全國律師協會甚至派甘肅省律師協會會長尚倫生到現場旁聽，了解案件審理過程。

36歲女律師林小青任「套路貸」公司法律顧問，被認定為「惡勢力」遭起訴 。（網上圖片）

西寧城中區人民檢察院11日通報，4月9日至10日，由該院提起公訴的以魏姓、宋姓為首的17名被告人惡勢力犯罪集團涉「套路貸」犯罪一案，在城中區人民法院公開開庭審理。

檢方指控，自2017年5月以來，魏姓、宋姓等被告成立「青海合創匯中汽車服務有限公司」（下簡稱：合創匯公司），非法從事汽車抵押貸款業務，採用欺騙、恐嚇、威脅、滋擾糾纏、訴訟等手段多次實施詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、強迫交易等違法犯罪活動，涉及被害人463人，違法所得700餘萬元（人民幣，下同），嚴重擾亂經濟、社會生活秩序。

36歲的林小青在本案中被列為第7被告人，被控詐騙罪和敲詐勒索罪。在兩天庭審中，16名被告認罪，只有林小青不認罪。

一開始以低利息為圈套，引誘對方「入局」借貸後，以各種手段迫使借款人歸還高利息，甚至抵押房產還債，在內地屬違法的詐騙行為。 套路貸

當事人回應：相信法律公平公正 期待公平判決

資料顯示，2017年7月，林小青被合創匯公司聘請為法律顧問。檢方指控，她作為該公司法律顧問，透過向法院提起訴訟方式對被害人實施敲詐勒索。林小青亦曾3次保釋因追債而與人鬥毆的公司人員，應該認識到高額索要利息等是違法行為，也明知公司在催收款項中會有打架鬥毆的違法行為。而林小青的法律顧問的名牌擺放在青海合創公司，「對員工和客戶心理產生影響作用，間接幫助黑惡勢力」。

檢方又指，林小青以非法佔有為目的，隱瞞真相，多次騙取他人財物且數額特別巨大，通過訴訟勒索被害人且數額較大，應當以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。

林小青目前正處於取保候審階段。她向傳媒表示，因為案件現在還在審理階段，關於案件的具體內容還不太方便過多介紹，不過此時此刻仍然相信法律的公平公正，期待法院的公正判決。

甘肅省律師協會會長：最多是執業行為中不謹慎

本案在內地律師界引起廣泛回響，爭議點在於如何界定律師執業行為與犯罪行為之間的邊界。為林小青辯護的《辯護意見書》認為，林小青是被大成律師事務所指派到合創匯公司提供服務，沒有參與組織化、系統化的犯罪行為，僅針對個別債務糾紛的證據進行起訴。而且，林小青曾勸阻公司一些不合法行為，盡到了律師的責任。

受中華全國律師協會委派到現場旁聽的甘肅省律師協會會長尚倫生也在網上撰文稱，林小青的行為並未觸及刑法，「最多是執業行為中的不謹慎，可能連違法的程度都達不到」又反問道：「我不知道公訴人對於律師職業的特殊性了解多少？我也不知道檢察機關是如何界定律師執業行為與犯罪行為之間的邊界的？當律師的服務行為按照行政規定、行業規範都不能責難的情況下，又如何成立犯罪呢？」