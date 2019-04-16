【有片】6歲女童入學武校2天死亡疑遭毆打　校長是演員釋小龍父親

一名鄧姓6歲女童上周日（7日）由家人送往河南登封的「少林小龍武術學校」寄宿就讀，但校方在2天後突然通知其父，稱女童在校內玩耍時暈倒，其後搶救無效身亡。父親稱女兒「臉是紫色的，肚子上有踹痕」，事發時的閉路電視畫面則隱約可見，女童被推倒在地並踢打。目前，登封市多部門已成立聯合調查組調查事件。

6歲女童入學武校2天死亡疑遭群毆。（網上圖片）

父：女兒臉發紫肚有踹痕

鄧姓女童一家來自河北邯鄲，鄧父聽聞鄰居將孩子送至河南登封學習武術，效果不錯，才決定將未滿7歲的女兒送去「鍛鍊一下」。最終，他選擇了少林小龍武術學校，1年學費2.1萬元人民幣（下同，約2.5萬港元），並已繳交1萬元。

鄧父上周日（7日）將女兒送到小龍武校後，便返回邯鄲。他9日上午10時20分左右接到學校電話，得知女兒正被搶救。幾分鐘後，他得知女兒經搶救無效死亡。鄧父當天下午趕到學校，晚上便見到女兒屍體，他稱女兒「臉是紫色的，肚子上有踹痕」。在查看後事發時閉路電視畫面後，鄧父表示「由於鏡頭距離女兒較遠，遠遠看上去有人將她推倒，然後踢打」。

校長陳同山說，女童並未與其他同學發生衝突。（網上圖片）

校長：女童玩耍時突然暈倒

登封少林小龍武術學校校長陳同山指出，4月9日上午8 時30分至9時30分是武術課，據學生反映，鄧淇是在玩耍時突然暈倒，有3、4名身材較高的學生將她抬到學校醫務室，後又送醫，經搶救無效死亡。陳校長稱，校方期間2度報警。

陳校長表示，目前尚無證據證明鄧淇被毆打致死；事發前，她未參與對抗性訓練，也未與其他同學發生衝突，「她是特護班的學生，年齡還不到7歲，入校前幾天就是熟悉環境。」

登封市政府周一（15日）晚間首次通報此事，稱目前公安機關已經受理，登封市教體、公安、衛健等部門已組成聯合調查組，深入調查鄧姓女童死亡情況。此外，當局安排相關部門對全市武術學校開展綜合整治活動，全面加強武術學校管理。

釋小龍透過經紀人表示，現在還在劇組裏拍攝，打算過幾天回家處理。（網上圖片）

釋小龍：過幾天回家處理

值得注意是，涉事學校校長陳同山正是演員釋小龍（本名陳小龍）的父親，在該校官網，釋小龍本人則被冠以「知名校友、國際影視明星」身份。內媒記者聯繫到釋小龍團隊的工作人員，對方稱：「在等警察調查，現在一切以警方結論為主。」

事件曝光後，釋小龍微博湧入眾多民眾追問案情進展，對此他透過經紀人回應，已經知道這件事情，並向家中打過電話詢問情況，現在還在劇組裏拍攝，打算過幾天回家處理。

（綜合報道）