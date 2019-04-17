粵媒指京東速遞員可月入8萬　網民：只講特例無意義

近日內地電商巨頭京東風波不斷，先是被指爆發裁員潮，此後宣布調整快遞員薪酬又引發剝削勞工的質疑：取消底薪，增加速遞收件任務，攬件將計入績效，直接影響工資收入，意味著在將來速遞員的收入將全部取決於績效。 不過，京東創辦人劉強東就稱，如果速遞員提高攬件數量，那麼月入8萬（人民幣，下同）不是夢。而廣東官媒《廣州日報》就發文指，確實有京東速遞員月入可達到七八萬元。 但是，不少網民質疑，月入八萬的快遞員只是特例，並無普遍意義。

京東速遞員黃少波月入可達七八萬元。（網絡圖片）

34歲的黃少波是京東物流華南區廣州大石營業部一名速遞員，今年2月他的總攬件數13萬件，平均一天要攬4333件，3月份收入近8萬元，全部是攬件提成。

據介紹，黃少波2014年來到京東，到2018年派件業務平均月收入八九千元。在公司開放速遞攬收業務之後，黃少波轉型開始做攬收業務，並且很快拿到了一家電商商家的全部發件業務。

「當時我剛來片區做速遞員，這家企業也搬了過來，派件就是我做。很多人給企業送速遞都是直接送到前台，我每次都把老闆的個人件直接送過去，時間一長就和老闆熟了起來。」後來，企業負責人把該企業全部發件業務都交給了黃少波，「服務好性價比高，真的信得過。」

2018年底，為了鼓勵攬收業務，京東物流在華南區試點取消底薪但是大幅提高攬件提成，黃少波的收入開始猛增。「平均每個月攬件3萬件，月收入最少一萬多，春節期間所負責的企業單量猛增，每天光發件就四五車，兩台機器，六個人掃碼入庫，那天晚上忙到了十一點。」

此前曾有消息稱，京東將裁員1.2萬人。圖為京東速遞員在工作。（網絡圖片）

雖然「速遞員月入八萬」故事非常勵志，但不少網民不「收貨」，認為這是一個「宣傳典型」，沒有普遍意義。

亦有網民指出，一天4333件速遞，肯定不可能一個人派送完，黃少波肯定有幫手或「下線」；更有網民稱，京東調整速遞員薪酬對大部分速遞員都有影響，此時推出這樣的實例，只不過是給普通速遞員喝「心靈雞湯」而已。

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